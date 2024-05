Las predicciones de Esperanza Gracia para el fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de mayo

Esperanza Gracia 14-05-24 Captura de pantalla YouTube

Horóscopo del fin de semana para Aries

Notarás que hay algo que te protege y te conduce directamente al lugar que te mereces. El guerrero Marte en tu signo te somete a cambios y vaivenes agridulces, pero tú lo harás todo con mucho entusiasmo y pasión.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Tienes al planeta Urano en tu signo hasta finales de mayo. Se dice de Urano que es el planeta de la libertad, el cambio, la rebeldía. Por ello, debes estar preparado porque puede haber sorpresas y cambios que tu vida estaba pidiendo a gritos.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

El sábado, día 25, tiene lugar un acontecimiento muy importante, el ingreso del planeta Júpiter en tu signo, donde permanecerá un año. Los éxitos se sucederán y la buena estrella te acompañará en todos los ámbitos de tu vida.

Horóscopo del finde semana para Cáncer

Por fin, has entendido que tienes que pensar en ti y en lo que te hace feliz. Este fin de semana vas vivir momentos divertidos, experiencias nuevas, reencuentros. Son días fabulosos para abrirte a los demás y disfrutar de la vida.

Horóscopo del fin de semana para Leo

Este fin de semana derrocharás tal encanto que todo el mundo caerá rendido a tus pies y hasta puede que te veas envuelto en un triángulo amoroso muy perturbador, pero tú sabrás decidir lo que es mejor para ti.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Si algunas situaciones que estás viviendo te están dejando sin energía, te conviene buscar momentos para ti y mantener las distancias con las personas negativas que lo único que quieren es desestabilizarte y hacerte dudar de lo mucho que vales.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Éste es un fin de semana en el que vas a disfrutar al máximo porque los planetas Venus y Júpiter muy bien aspectados contribuirán a que florezca la pasión y se despierte la complicidad en el amor, y a que inicies una buena racha en la que la suerte te sonreirá.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Tienes muy claros cuáles son tus objetivos y por eso te resultará más fácil alcanzarlos. Puedes recibir una propuesta muy interesante que te obligue a replantearte tu futuro. No pidas consejo y decide tú.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Estás deseando dar carpetazo al pasado porque intuyes que van a surgir nuevas oportunidades que te harán ver la vida con renovadas ilusiones. Disfruta del fin de semana y date ese capricho con el que siempre has soñado.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Es el momento de dejar atrás rencores, desilusiones y promesas que no se cumplieron para quedarte sólo con lo positivo. Tras ciertas tensiones emocionales, un poco de sosiego te vendrá de maravilla.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Si algo no sale como has planeado, no te exijas tanto y da tiempo a las cosas. Gracias a los buenos aspectos que te hace Venus, si algún asunto amoroso te está haciendo sufrir ahora es el momento de solucionarlo o de pasar página y abrirte a nuevas oportunidades.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Este fin de semana, aunque tengas que enfrentarte a situaciones nuevas que despierten tus mayores temores, no dudes de que estás preparado para emprender nuevos caminos en tu vida que te harán muy feliz.