Las predicciones del Niño Prodigio para el mes de octubre, signo por signo

Horóscopo de octubre para Aries

Tendrás que evaluar muchas cosas y tomar decisiones muy fuertes y contundentes, pero al final saldrás ganando. Llega dinero y prosperidad; decidí qué vas a hacer con él y no gastes por gastar, ahora es el momento de pensar con sabiduría. Te van a hacer un ofrecimiento de trabajo. Algo nuevo viene a tu vida.

Horóscopo de octubre para Tauro

Mucha prudencia al momento de ver cómo vas a hablar las cosas, no te pongas cabezadura cuando te digan algo que tenés que hacer: hacelo, porque te conviene. Este mes dejá el orgullo y el ego de lado. Si no podés con tu enemigo, unite a él. Vienen cosas muy fuertes y positivas, pero tenés que ser optimista y constante.

Horóscopo de octubre para Géminis

Este mes, cero tristeza, que nadie venga a hacerte sentir mal o a traerte cosas negativas. Cuando sientas que alguien no te gusta, alejate de esa persona. Hacia final de mes, llegando al día 25, mucho ojo porque va a haber una situación que va a estar un poquito enredada, pero tranquilo que todo se va a solucionar.

Horóscopo de octubre para Cáncer

Te van a contar algo que te va a poner un poco triste. Vas a querer ayudar a todo el mundo, pero tratá de no involucrarte tanto, no podés manejar la vida de nadie. Gente que querés mucho se mudará o saldrá de tu vida y tenés que aceptarlo. Enfocate en lo bueno que viene y hacé lo que no te atreviste a hacer antes.

Horóscopo de octubre para Leo

Decretá la prosperidad en tu negocio o en tu trabajo porque viene desenvolvimiento, pero lo tenés que recibir con entusiasmo. En tu casa llegan situaciones, un poquito difíciles, pero tranquilo que todo se va a resolver. Vienen viajes, así que comenzá a planearlos, especialmente para fin de año. Viene algo muy bueno.

Horóscopo de octubre para Virgo

Ya saliste de tu periodo de cumpleaños. Llega sabiduría, estás comenzando a cambiar las cosas. Especialmente las personas entre 35 a 55 años están pasando un periodo de muchas pruebas, pero no se pueden quedar estancados en el mismo lugar. Buen mes para las relaciones. Vienen cosas divinas.

Horóscopo de octubre para Libra

El Sol te está alumbrando y dando esa fuerza para vibrar, tenés que aprovecharla con autoconfianza. Pensá positivo y comenzá cosas nuevas. Puede haber gente con mala vibra tratando de hacerte daño: anotá todas las cosas negativas en un papel y quemalo. Cerca del día 20 vas a abrir los ojos y ver muchas cosas, pero buenas.

Horóscopo de octubre para Escorpio

Por fin vas a estar satisfecho y contento. Llegan cosas a tus manos. Tenés que tener fe y esperanza de que todo te va a salir bien y lo que querés va a llegar. Viene un periodo de cambio que al final será positivo, vas de un lugar a otro pero saldrá todo a tu favor.

Horóscopo de octubre para Sagitario

Todo lo que estaba oculto ahora sale a la luz, pero para bien. Si te hicieron algo malo o hablaron algo negativo, por fin te liberarás. Éxito en puerta: esta vez te vas a dar cuenta, celebralo, agradecelo y dale fuerza. Al final de mes llega la realización, se va a dar algo que querías y viene con mucha fuerza y cosas buenas.

Horóscopo de octubre para Capricornio

Nadie es perfecto, aceptá las personas que vengan y no les busques lo negativo. Trabajá tus problemas y querete a vos, porque si no siempre te va a pasar lo mismo. Alguien que querés mucho, tal vez un hijo o hija, va a pasar por una situación donde tendrás que apoyarlo. A fin de mes termina un ciclo y llega algo bueno.

Horóscopo de octubre para Acuario

Disfrutá de la suerte y el progreso, aprovechá si te gusta jugar a la lotería o al casino. Aquellos que estén solteros y quieran disfrutar una buena pareja, van a tener buena suerte. Hay algo bueno que se da para vos. Aprovechá octubre porque es tu mes.

Horóscopo de octubre para Piscis

Todo se derrumba, pero no importa porque construirás algo más grande. Ahora viene lo bueno para vos porque tenés un buen corazón. Vas a quitar personas o cosas de tu vida que no te convienen y a soltar el miedo y la indecisión. Es momento de tener el corazón un poco frío y estar claro de mente para hacer un cambio.