Las predicciones del Niño Prodigio para el mes de mayo, signo por signo

Por último, reveló que los números de la suerte que acompañarán a todos los signos son el 4, 8, 11, 35, 27 y 45, y detalló las predicciones para cada uno durante el quinto mes de 2024.

Horóscopo para Aries

Mayo viene muy cargado. Es un mes para hacer buenas relaciones, negocios, buscar la plata y moverte para salir de tus zonas de confort. No te conformes con 10 cuando puedes ganar 100; piensa en grande que hay más para ti. Las cartas te hablan de la abundancia que te va a llegar, de salud y de suerte. Te vas a sentir mejor, más confortable con tu cuerpo y más liberado. También te hablan de las expectativas que tienes con una persona y de una mujer que te va a poner a temblar en este mes porque te presenta una carta de renuncia o te habla de algo negativo. Tú tendrás que convencerla de lo contrario. Suerte con eso.

Horóscopo para Tauro

Que nada ni nadie te quite tu sueño. Todo tiene que estar en armonía y en paz. Persona o situación que se te presente y que te va a estresar, que te va a sacar de tu zona de confort, que no te va a dar lo que tú quieres, no lo aceptes porque te vas a ver comprometido con algo que tal vez te meta en un problema. No te embarques en algo de lo que después te vas a arrepentir. Te habla también de mucho optimismo, de muchas cosas que van a venir a tus manos. Recuerda que no todo se puede recibir, no a todas las cosas uno les dice que sí por más lindas que se vean o por más dinero que te vayan a dejar. Hay veces que menos es más y tú lo vas a aprender en este mes.

Horóscopo para Géminis

Llega un momento de doble cara o doble filo: vas a hacer algo bueno por una persona, pero vas a sentir que no quedó tan contenta. Recuerda que en la vida uno no puede complacer a todo el mundo. Complácete tú, ponte en el medio de esta situación; no quieras complacer al mundo entero. Te habla también de un mes de contacto, de hacer buenas relaciones, hablar y comunicarse. A ti se te da bien fácil, pero comunícate desde el alma y el corazón para que le llegue a la gente, especialmente si tienes que hablar enfrente de un público. Si tienes que declarar algo, declara la verdad. Las tres cosas que tienes que tener en este mes son fe, esperanza y mucha caridad.

Horóscopo para Cáncer

Tienes que tener mucha fuerza porque va a recibir muchas cosas en este mes. Tú tienes que ser fuerte como el hierro y nada ni nadie podrá vencerte. Cualquier cosa que pase o que te digan, mantente fuerte porque vas a vencer. Te habla también de una pequeña tristeza en casa por una noticia que puedes recibir, pero todo va a estar bien. Acuérdate que no todo en la vida es para siempre, unos llegan y otros se van. Que descanse en paz lo que tenga que irse. Es un mes para activarte, moverte y no quedarte ni un momento sentado. Si tienes que trabajar 10 o 15 horas, hazlo, porque te va a ir mejor. Vas a poner un esfuerzo, pero todo tendrá su buena recompensa.

Horóscopo para Leo

Vete de compras, gasta lo que tú quieras, porque este es un mes para brillar. Llega algo que querías profundamente, como la compra de un auto o de una casa, algo grande que te va a poner muy contento. También te habla de éxito en puerta de casa: en lo que sea que estás haciendo o que vas a hacer te va a ir súper bien. Te puedes mudar de un sitio a otro. También te habla de cosas que están en tu destino, personas o situaciones que te van a llegar y son buenas. Es gente que vas a conocer y te llevará de una oportunidad a otra. Busca un obelisco o piedra de ojo de tigre para alejar toda la envidia.

Horóscopo para Virgo

Llegan oportunidades muy claras, cosas que antes no se te dieron pero esta vez sí. Ahora estás más preparado; tal vez cuando te lo negaron o no te llegó fue porque no te convenía. Es el momento de actuar y debes estar muy seguro de ti cuando esa oportunidad llegue: aprende, estudia y prepárate para que no la dejes escapar. Hacia final de mes te habla de todo lo que tiene que ver con el amor. Los que están solteros van a tener pareja, hay ilusión y pajaritos en el aire. Cupido está flechando, así que prepárate porque se va a dar.

Horóscopo para Libra

Las puertas que tú sentías que estaban cerradas a nivel de trabajo se abren. Llega una nueva posición. Si estabas sin trabajo, llega ese empleo que tanto querías. Si en tu trabajo pueden venir cambios o simplemente se terminó, sales de ese pero empieza otro bueno y mejor. Todo lo que tiene que ver con lo profesional está muy positivo. Ojo a tu trabajo, cuida lo que tienes. También te habla de hacerte un poco el inocente para que otras personas caigan en tu red; este mes te conviene no saber. A final de mes vas a estar preparando una fiesta, boda, cumpleaños o algo especial para ti, y te va a ir bien.

Horóscopo para Escorpio

Para ti, fuerza y poder. Hay alguien de signo de agua (otro Escorpio, un Cáncer o un Piscis) que está en tu vida y en tu camino. Esas personas están rodeándote en este mes con cosas positivas y buenas, hay alianzas. Tú te pones en una posición muy a la defensiva, pero algunas veces tienes que soltar un poquito. No te encierres mucho ni te pongas muy testarudo. Escucha y no supongas sus posiciones, más bien analiza y dales el beneficio de la duda. A final de mes te vas a sentir un poco cansado o fatigado. Tómate unos días para despejarte; si tiene que ver con mar, arena o playa, te favorece muchísimo.

Horóscopo para Sagitario

Hay algo que se destruye, se termina, se cae. También hay personas que quieren tu destrucción, pero lamentablemente quienes se destruyen son ellos porque te rebota: si alguien te hace un daño, tarde o temprano esa persona te lo paga y le va a venir con más fuerza. Hay algo en tu casa que se termina, un final para que se dé el comienzo de otra cosa. También habla de nacimientos, vas a saber de personas embarazadas. Además te habla de una desilusión: hay algo que está como defectuoso o dañado y te va a traer un desencanto, pero si algo no te sale bien, cámbialo.

Horóscopo para Capricornio

Será un mes de mucha alegría y celebración. Si te sientes triste o deprimido, ponte contento, ponte a celebrar y piensa en cosas cosas que le traigan alegría a tu vida. En la puerta de la casa pueden aparecer algunos cambios, cosas inesperadas que tienes que cambiar. Necesitas hacer alguna reestructuración o mover cosas de lugar, vende y compra cosas nuevas. Te habla de viajes, ya sean a Europa, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo donde vas a estar contento y feliz.

Horóscopo para Acuario

Te habla de claridad mental, de trabajar todo lo que es tu mente. Este es un mes para tener tu cabeza muy limpia, clara y positiva; que nada te mezcle con tristeza, traición o pensamientos negativos. Tienes que ponerle mucha atención a todo lo que tiene que ver con tu salud mental. La rueda del destino te pone personas en tu camino que tú no esperabas, gente buena y poderosa que llega a tu vida y te va a traer amor. También te habla de luchar por eso que tú tanto quieres, porque ya estás llegando a esa etapa final y lo vas a lograr.

Horóscopo para Piscis

En este momento se retira todo aquello que no sirve de tu vida. Busca una caja y pon todas las cosas que no sirvan o no uses, no guardes nada porque necesitas espacio para todas esas cosas buenas que te vienen. Eres una persona emprendedora, de negocios, que sabe lo que quiere. Echa para adelante, que este es tu mes. Te habla también de familia, niños y bebés, así que puedes saber de un embarazo. Ojo con eso. Acuérdate de sacar cosas de tu camino, seguir emprendiendo hacia adelante y confiar en ti.