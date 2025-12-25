El 25 de diciembre la Luna estará en Piscis: cómo impacta de forma diferente en cada signo

- La Luna en Piscis activa una Navidad más emocional y sensible
- Aumenta la empatía, la intuición y la necesidad de contención
- Es un tránsito que invita a bajar el ritmo y escuchar lo que sentimos
- Favorece el perdón, la sanación emocional y los cierres de ciclo
Este 25 de diciembre, mientras muchas personas celebran la Navidad, la Luna transita por Piscis, el perfil astral más sensible y empático del zodíaco. Esta energía lunar cambia el clima emocional del día y propone una forma distinta de vivir las fiestas: cómo impacta de forma diferente en cada signo