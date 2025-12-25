25 de diciembre de 2025 Inicio
El 25 de diciembre la Luna estará en Piscis: cómo impacta de forma diferente en cada signo

El cielo nos recuerda que no todas las fiestas se viven con euforia. Algunas se viven con emoción, memoria, silencio y sanación. Y también está bien.

Por
  • La Luna en Piscis activa una Navidad más emocional y sensible
  • Aumenta la empatía, la intuición y la necesidad de contención
  • Es un tránsito que invita a bajar el ritmo y escuchar lo que sentimos
  • Favorece el perdón, la sanación emocional y los cierres de ciclo

Este 25 de diciembre, mientras muchas personas celebran la Navidad, la Luna transita por Piscis, el perfil astral más sensible y empático del zodíaco. Esta energía lunar cambia el clima emocional del día y propone una forma distinta de vivir las fiestas: cómo impacta de forma diferente en cada signo

Enterate que depara tu signo para este jueves.
La Luna pisciana no busca ruido ni exigencias. Invita a bajar el ritmo, escuchar las emociones y conectar con lo que sentimos de verdad, incluso aquello que no siempre se dice en voz alta.

¿Qué energía trae la Luna en Piscis?

  • Mayor sensibilidad emocional
  • Necesidad de silencio, descanso y conexión interna
  • Intuición más afinada
  • Tendencia a la nostalgia, los recuerdos y la empatía
  • Deseo de sanar vínculos y soltar cargas emocionales

Es una Luna ideal para perdonar, agradecer y cerrar ciclos desde el corazón.

luna piscis

Cómo impacta la Luna en Piscis en cada signo

  • Aries: te invita a frenar un poco y escuchar tu cansancio emocional. Descansar también es avanzar.
  • Tauro: emociones profundas relacionadas con amistades y proyectos. Día para sentir pertenencia.
  • Géminis: sensibilidad en temas laborales y de propósito. Escuchá lo que tu cuerpo y tu ánimo piden.
  • Cáncer: Luna afín a tu energía. Emociones a flor de piel, conexión espiritual y necesidad de contención.
  • Leo: día de introspección emocional. Viejos temas pueden emerger para ser sanados.
  • Virgo: foco en los vínculos. Podés sentir más de lo habitual lo que el otro necesita… cuidado con absorber de más.
  • Libra: atención al cuerpo y al descanso. Menos exigencia, más autocuidado.
  • Escorpio: emociones intensas, recuerdos y creatividad. Día ideal para expresar lo que sentís.
  • Sagitario: sensibilidad en el hogar y la familia. La Luna te pide bajar un cambio y abrazar lo simple.
  • Capricornio: comunicación emocional más profunda. Buen momento para decir lo que normalmente callás.
  • Acuario: conexión emocional con el valor propio y la seguridad. Día para cuidarte sin culpa.
  • Piscis: la Luna en tu signo amplifica todo. Permitite sentir, descansar y fluir sin exigencias.

