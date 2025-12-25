El 25 de diciembre la Luna estará en Piscis: cómo impacta de forma diferente en cada signo El cielo nos recuerda que no todas las fiestas se viven con euforia. Algunas se viven con emoción, memoria, silencio y sanación. Y también está bien. Por + Seguir en







La Luna en Piscis activa una Navidad más emocional y sensible

Aumenta la empatía, la intuición y la necesidad de contención

Es un tránsito que invita a bajar el ritmo y escuchar lo que sentimos

Favorece el perdón, la sanación emocional y los cierres de ciclo Este 25 de diciembre, mientras muchas personas celebran la Navidad, la Luna transita por Piscis, el perfil astral más sensible y empático del zodíaco. Esta energía lunar cambia el clima emocional del día y propone una forma distinta de vivir las fiestas: cómo impacta de forma diferente en cada signo

La Luna pisciana no busca ruido ni exigencias. Invita a bajar el ritmo, escuchar las emociones y conectar con lo que sentimos de verdad, incluso aquello que no siempre se dice en voz alta.

¿Qué energía trae la Luna en Piscis?

Mayor sensibilidad emocional

Necesidad de silencio, descanso y conexión interna

Intuición más afinada

Tendencia a la nostalgia, los recuerdos y la empatía

Deseo de sanar vínculos y soltar cargas emocionales Es una Luna ideal para perdonar, agradecer y cerrar ciclos desde el corazón.