Horóscopo de hoy, viernes 20 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 20 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy Venus está en cuadratura a Júpiter, ¿cómo impacta en las relaciones para todos los signos?

(21 de marzo al 20 de abril)

Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Perspectivas laborales esperanzadoras. Se verá aquejado de molestias lumbares.

(21 de abril al 21 de mayo)

Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En época de crisis, intente reducir gastos. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Puede surgir algún problemilla laboral. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Dé el primer paso para arreglar su relación. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Trasnochar tanto no le viene bien.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Le conviene no gastar más de lo necesario. Perspectivas laborales estupendas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Buena situación económica. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Piense si debe o no cambiar de trabajo. Las molestias orgánicas que le preocupan no serán graves.