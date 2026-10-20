Horóscopo de hoy, miércoles 21 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 20 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Arrancás el día con una señal de afecto que te acerca y te llena de buena energía. Después del mediodía, bajá el ritmo y escuchá tus emociones. En esta jornada en tus finanzas, no te apures: lo que se cocina lento rinde más.

(21 de abril al 21 de mayo)

Un encuentro o charla distendida te devuelve la sintonía con alguien. Más tarde, un plan compartido te saca de la rutina. La economía de hoy te pide elegir lo seguro: lo estable te da paz.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La mañana favorece intercambios amables y suaviza tensiones. Después, la imaginación te gana y cuesta enfocarse en lo práctico. En esta jornada en tus finanzas, negociar con inteligencia abre acuerdos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Un detalle sencillo te hace sentir acompañada. Con la Luna en Piscis, crecen las ganas de probar algo distinto. La economía de hoy te pide evitar gastos impulsivos: esperá el momento justo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La mañana afloja tensiones y devuelve buena onda. Más tarde, las emociones se profundizan y necesitás intimidad. En esta jornada en tus finanzas, lo pequeño puede crecer si lo cuidás.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Un intercambio cercano te ayuda a entender mejor a alguien. Por la tarde, no cargues con el ánimo de todos. La economía de hoy te aconseja ahorrar: lo que guardes hoy será tu respaldo mañana.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La mañana trae complicidad en vínculos. Desde el mediodía, la Luna en Piscis te invita a atender tus propias necesidades. En esta jornada en tus finanzas, revisar papeles evita sorpresas

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Con la Luna en buena sintonía con Venus, el arranque del día te abre puertas para encuentros y acercamientos. Más tarde, la sensibilidad se vuelca al disfrute y la creatividad. La economía de hoy te sugiere ajustar lo que no suma: eso te da aire.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy es un día que te lleva a buscar compañía de confianza. Con la Luna en Piscis, preferís planes tranquilos. En cuanto a tus finanzas, la libertad también necesita un presupuesto.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy un mensaje o charla te acerca a alguien. Por la tarde, la Luna suaviza el tono y favorece diálogos sensibles. En cuanto a tu bolsillo, te pide invertir en lo seguro: la estabilidad es tu aliada.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La mañana te ayuda a reconocer lo que te hace sentir valorado. Después, el foco pasa a los pequeños placeres. En esta jornada en tus finanzas, diversificar ingresos abre oportunidades.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Con la Luna entrando en tu signo, estás más conectado con tu sensibilidad. La armonía con Venus deja calidez en los vínculos. La economía de hoy te aconseja armar un plan claro: eso te devuelve tranquilidad.