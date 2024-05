Horóscopo de hoy, sábado 18 de mayo

Decir lo que se piensa desde el impulso potente que los caracteriza no siempre es bien recibido arianos. Es esta una jornada interesante en la que el juego emocional se conjugará con el momento de ponerse a pensar antes de decir. Alma con calma. Momento: de color verde esmeralda.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Actitud de amor al escuchar a amigos en situación penosa. Sacan a luz el don de comprensión y ayudan. Salud mental y emocional en equilibrio que podrían aprovechar hoy y siempre para sentir que la vida mejora todo el tiempo. Siempre es posible estar bien. Momento: de color manteca.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Geminianos buena jornada de reencuentro en el plano de los afectos intrafamiliares. Notan que deben comenzar a aceptar que el valor de la libertad de opinión dentro de casa es necesario. Actividades con pensamientos interesantes llenos de creatividad. Momento: de color amarillo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cancerianos hagan caso omiso a rumores que pueden llegarles sobre opiniones que se tiene de ustedes. Un don interesante es tener altura para tomarse las cosas y otro es el poder de la reflexión. Amor de pareja con mucha calidez. Momento: de color topacio.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Impresiones negativas ante posibles noticias que los desalientan en el plano de las actividades. No desesperen leoninos, ustedes confíen en sus dotes e inteligencia. Pasajera discusión con las parejas o amigos, no es malo el intercambio de opinión. Simplicidad. Momento: de color amaranto.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Presten atención virginianos, es éste un día algo movido en el plano afectivo. No retrocedan a actitudes del pasado que nada positivo les dieron. Sería bueno para ustedes ya que están en casa poder tomarse el rato para estirar sus cuerpos y respirar profundo. Momento: de color violeta.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Esquiven discutir cosas banales o superficiales que al serlo pueden llevarnos a perjudicar los buenos momentos que podemos pasar en casa. Intenten vencer los miedos que a veces los paralizan para poder emprender que sus deseos se hagan realidad. Momento: de color cerceta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Arqueritos no sumen nervios por pensar en cosas que los afectaron en el pasado. Saber que existe la contrariedad y que muchas de las veces que los humanos hieren, lo hacen sin querer o saber la profundidad del malestar que generan. Respiren profundo y exhalen el dolor. Momento: de color blanco luna.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy un día pleno con ganas de mover las cosas en casa y de como todos los días hacer circular el aire que respiramos dentro. Todo es energía por eso hay que cuidarla y renovarla. Los buenos pensamientos sobre allegados les harán sacarse una culpa lejana. Momento: de color avellana.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Conéctense hoy con sus intereses personales, sus ambiciones o deseos. Deberían poder ver a futuro con mucha esperanza y no desesperar en el presente. Las cosas siempre se acomodan. No desvíen energía inútilmente a cosas que no tienen importancia real. Momento: de color acero.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Se sentirán amparados al ver que pueden derivar asuntos que los preocupan a personas con buena intención de ayudarlos. Sentirán el cariño del otro que los hará pensar. Momentos de sensación de liberación y de alegría en este día de premio. Momento: de color rojo brillante.