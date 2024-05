Horóscopo del fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de mayo

La coincidencia de Mercurio y Venus en el signo de Tauro crea un momento fantástico para entrevistas de trabajo y exámenes, al mismo tiempo que nos impulsa a disfrutar de los placeres de la vida, a no tener miedo y a tomar la iniciativa.

Horóscopo del fin de semana para Aries

Vas a sentir que las cosas se te dan más fácilmente, sobre todo en lo relacionado con el trabajo y proyectos propios. Viene esa sorpresa que estabas esperando. Intenta relajarte y mostrarte comprensivo con los que te rodean para rebajar ese tono de tensión que te pasa factura.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Viene una combinación estable en cuestiones de amor verdadero y amistad, y llega el crecimiento laboral que estabas pidiendo. No te quedes donde no quieres estar. Es el momento de arriesgar y apostar fuerte con tu mejor sonrisa y sin ningún temor, porque vas a arrasar.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Son días de logros, triunfos y sacar adelante cualquier proyecto que tenías atrasado. Busca más espacio o más libertad; aléjate de personas tóxicas y toma decisiones fuertes. Sentirás la necesidad de rodearte de afecto y de estar con quien sabes que te aman.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Viene un regalo que no esperabas y crecimiento económico, pero analiza bien los proyectos laborales. Sé más auténtico y hazte notar. Una sorpresa inesperada te devolverá la sonrisa y te hará olvidar desilusiones. Pronto verás las mejoras y el resultado de tus esfuerzos.

Horóscopo del fin de semana para Leo

No busques venganza ni rencores, empieza a avanzar. Va a ser días de energías encontradas, pero no sigas el juego de los enojos. El Cuarto Creciente en tu signo renueva tu optimismo y vitalidad. Te esperan sorpresas muy positivas y cambios repentinos que te beneficiarán.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Lo que tanto esperabas va a ser concedido. Es el momento de abrir las puertas a la abundancia. Cualquier negocio, cambio de casa o trabajo te va a funcionar. Con la Luna en tu signo el jueves y viernes, no te faltará impulso para hacer frente a lo que venga y seguir tu camino.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Son días de felicidad y muy buenas sorpresas en cuestiones familiares. Te vas a sentir pleno y con muchas ganas de hacer cosas diferentes. La Luna en Cuarto Creciente te transmite fuerza y empuje para que tomes las decisiones que necesitas, aunque no te gusten. El sábado y domingo son tus días mágicos.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

No seas tan precipitado al tomar decisiones; tranquilo, que los cambios vienen y te van a servir para empezar a avanzar. Lo que sembraste tiempo atrás empieza a dar frutos. Tu intuición no falla y es el momento de enfrentar ese problema que no te decidías a solucionar.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Estos días van a ser como un despertar: sentías que las cosas no avanzaban como querías, pero ahora viene una renovación mental. Puedes iniciar algo nuevo con buenas perspectivas de éxito. Recuerda que todo lo que des a otros de manera generosa y altruista te volverá multiplicado.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Tranquilo, porque todo pasa, y empiezas a avanzar hacia el éxito. Llega ese reconocimiento o dinero que esperabas y los cambios prometidos para tu vida. Activa tu fuerza de voluntad y aprovecha esa poderosa energía astral que estás recibiendo para jugar bien tus cartas y ganar.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Vas a encontrar la solución a ese problema que venías trayendo de tiempo atrás. Deja ir ese ese mal trabajo, ese mal amor y esos vicios que no te dejan ser feliz. Pueden suceder acontecimientos repentinos que serán muy positivos y traerán un soplo de aire fresco a tu vida.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Es el momento de pasar a la acción y poner las cartas sobre la mesa. Toma la decisión de avanzar y empezar a quererte a ti mismo. Tienes que dejarte llevar y mirar al futuro. Llegan nuevas circunstancias a tu vida que te harán plenamente feliz.