Horóscopo de hoy, sábado 11 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 11 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El plenilunio de octubre será uno de los protagonistas cósmicos de la semana. 
Ni Aries ni Acuario: los signos más beneficiados con la Superluna de octubre, según Esperanza Gracia

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Amor y familia, viento en popa. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Las pérdidas en su economía superarán a los ingresos. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Unas sesiones de masajes acabarán con las tensiones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Los dolores de cabeza pueden ser por falta de sueño.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Resolverá problemas orgánicos de carácter persistente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

