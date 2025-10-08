La Luna en Tauro de hoy beneficia en el amor a tres signos Este tránsito nos invita a bajar un cambio, disfrutar del presente y valorar las cosas simples: una comida casera, una caricia, una charla sincera o simplemente el silencio compartido. Por







La energía taurina busca seguridad emocional, contacto físico y beneficia a tres signos. Netflix

Hoy la Luna transita por Tauro, uno de los signos más estables y sensuales del zodíaco, trayendo una vibración de calma, placer y conexión con los sentidos. En el amor, la energía taurina busca seguridad emocional, contacto físico y beneficia a tres signos.

Al mismo tiempo, Venus —planeta del romanticismo y los vínculos— transita por Virgo, signo de tierra que se caracteriza por su sensibilidad práctica y su deseo de cuidar desde lo concreto. Esta combinación entre Luna en Tauro y Venus en Virgo genera una atmósfera romántica ideal para fortalecer relaciones, reparar vínculos o abrirse a un amor más maduro y realista. No se trata solo de sentir, sino también de construir algo que perdure y tenga sentido en la vida cotidiana.

Bajo esta configuración, las relaciones se vuelven más conscientes. Se valora la atención a los detalles, el acompañamiento diario y la empatía silenciosa. Venus en el signo de la virgen enseña que amar también puede ser hacer café para dos, acompañar al otro en un día difícil o recordar una fecha importante. La Luna taurina suma el deseo de disfrute, la necesidad de contacto físico y la ternura como forma de comunicación.

