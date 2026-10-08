Horóscopo de hoy, viernes 9 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 9 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy soltá rencores, pesan más de lo que valen. En el amor, la calma abre puertas. En cuanto a tu economía, dejar atrás lo viejo te trae oportunidades. Tu salud este viernes mejora si bajás tensiones.

(21 de marzo al 20 de abril)

(21 de abril al 21 de mayo)

Tu creatividad está a full, usala sin miedo. En cuanto a tus relaciones, lo espontáneo hoy suma. En lo económico, confiar en tu ingenio te da ventaja. Este viernes, tu energía se activa con lo que te divierte.

(22 de mayo al 20 de junio)

Las ataduras no te hacen bien, animate a soltar. En vínculos, la libertad fortalece. En cuanto a tu bolsillo, este viernes negociar sin miedo te abre caminos. Tu salud pide movimiento y aire fresco.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Alguien cercano empieza a mirarse distinto: ojo con el amor ahí. Puede complicarse, pero vale la pena. En lo económico, no gastes por ansiedad. Tu cuerpo agradece rutinas claras.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Hoy cuidá las cenas pesadas si querés dormir mejor. En el amor, tu brillo contagia. En finanzas, lo pequeño puede crecer si lo cuidás. Tu salud mejora con hábitos simples, no te compliques.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy tené especial cuidado porque alguien puede aprovecharse de tu buen corazón. En pareja, poné límites sanos. En tu economía, no dejes que la lástima te cueste caro. Tu salud pide equilibrio emocional.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Lograste mucho, pero te faltan retos nuevos. En el amor, buscá lo que te motive. En lo económico, planteate objetivos frescos. Tu salud mejora si te mantenés activo, evitá quedarte demás en la cama.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tenés chance de brillar en el amor si jugás bien tus cartas. Audacia sí, avasallar no. En dinero, la estrategia inteligente te rinde. Tu energía se equilibra si soltás tensiones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu ánimo anda sensible, cuidate de gente complicada. En vínculos, buscá lo que te sume. En finanzas, no te dejes arrastrar por dramas ajenos. Y en cuanto a tu salud, tus molestias mejoran con actividad física.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tu facilidad para relacionarte puede despertar celos. En pareja, aclarar evita líos. En cuanto a tu economía de hoy, mantener la calma te da estabilidad. Tu salud agradece paciencia y constancia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ingresos inesperados te alegran el día. En el amor, disfrutá sin preocupaciones extras. En lo económico, la prosperidad abre nuevas chances. Tu salud pide que no te sobrecargues.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Desconectar del trabajo es clave. En vínculos, estar presente suma más que mil planes. En dinero, no mezcles fiesta con cuentas. Tu salud necesita descanso real.