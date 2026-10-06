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Horóscopo de hoy, miércoles 7 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 7 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La numerología se trata de una práctica ancestral con la capacidad de prever eventos futuros a través de los números. 
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Debe velar más por sus intereses económicos. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Procure caminar siempre que pueda.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Asunto amoroso muy satisfactorio. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Ser muy perfeccionista en el trabajo no siempre es bueno. Necesita relajarse o hacer algún deporte.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buen día para comenzar una nueva amistad. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Momento propicio para cambiar de trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Cancer

(21 de junio al 22 de julio)

Entra en un momento amoroso favorable. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Si desea dejar de fumar, este es el momento.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su trabajo será muy agradable. Aumentarán sus salidas al campo y se sentirá muy bien.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Jornada especial para sorprender a su pareja. Las inversiones le serán beneficiosas. Momento de intensos desafíos profesionales. Los pulmones están muy sensibles, cuídese.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Pueden surgir ciertas discrepancias sentimentales. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. Va a tener que cuidarse más.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Le van a saldar una deuda pendiente. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Le conviene descansar algo más.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Puede que surja un romance en el entorno laboral. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No sea agresivo con las personas que le quieren. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Su capacidad para el trabajo rozará límites insospechados. Intente modificar sus malas costumbres alimenticias.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. La venta de inmuebles mejora su economía. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. No se exceda con las fiestas nocturnas.

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