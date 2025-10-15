Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre: las predicciones del Niño Prodigio signo por signo

El astrólogo destacó la influencia de la Luna en Leo, en conjunción con Mercurio y Marte en Escorpio, una combinación que impulsa el brillo personal y la necesidad de explorar los deseos más profundos. Según el intérprete zodiacal, esta combinación entre fuego y agua marca un momento poderoso para reconocer los verdaderos deseos del corazón, ir más allá de las apariencias y atreverse a actuar con pasión, pero también con conciencia. “La energía de este día nos pide hablar desde el alma y actuar desde la verdad”, señaló, invitando a cada perfil astral a transformar la emoción en impulso creativo y la reflexión en poder personal.