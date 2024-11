Horóscopo de hoy, martes 5 de noviembre

La estabilidad de tu trabajo se tambalea y te tendrás que acostumbrar a desenvolverte en arenas movedizas. Otros lo han hecho antes, tú también podrás con ello. La inseguridad que sientes te impide avanzar en la relación sentimental que has iniciado hace poco. Tienes muchas oportunidades, no seas miedoso. Si tu vida son los estudios, se acercan momentos muy interesantes y a la vez complicados. Si sales de ésta con éxito, tendrás medio camino recorrido.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los problemas laborales que comenzaron siendo una leve amenaza empiezan a ser más serios de lo que creías. Tendrás que tomar decisiones muy pronto. Tu relación sentimental es muy sólida y soportará todos los envites del destino, al menos por ahora. No tienes por qué pensar en rupturas o cosas por el estilo. El tiempo que pasas con tu familia te aporta mucha paz interior, no caigas en el error de reducirlo a favor de tus necesidades laborales. Busca otras fórmulas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu sensibilidad ante las cosas que pasan puede ser una muestra de debilidad, pero no debes preocuparte, está en tu ser compartir el sufrimiento ajeno. No hagas ostentación del buen momento económico por el que atraviesas, pronto las cosas pueden cambiar. Pon mucha atención a tus inversiones. Se acercan posibilidades de conseguir beneficios económicos importantes, permanece alerta para no dejar pasar la oportunidad. En casa, tensiones pasajeras.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Estás demasiado sensible, y eso te puede llevar a juicios de valor demasiado precipitados. Reflexiona antes de decir cosas de las que te puedas arrepentir. Se imponen las transformaciones en tu forma de afrontar la relación de pareja. El tiempo te apremia a dar pasos valientes, no puedes estar así para siempre. Necesitas cargar tus baterías de cara a los retos que se te aproximan. Procura escapar de las enfermedades y cuidarte a fondo, mejora tu alimentación.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La inestabilidad por la que atraviesa tu relación de pareja no tiene ninguna base importante. Con un poco de esfuerzo las cosas volverán a ser como en los mejores tiempos. Te sientes renovado por dentro y eso también te beneficia por fuera. Tienes mejor aspecto y eso lo notan las personas del otro sexo. Posibles ligues en el horizonte. Tu tiempo libre está demasiado hipotecado por compromisos con personas que ya no te parecen interesantes, rompe con esas ataduras cuanto antes mejor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No tienes razones reales para tener complejos, debes sacudírtelos de encima y afrontar con más optimismo la realidad. Tienes muchas posibilidades de triunfar en la vida. Hoy se te presentará la oportunidad que tanto esperabas para acercarte a la persona que quieres. Aprovéchala para mostrarte tal y como eres, no es conveniente fingir. Aparece una persona que tiende a cuestionar tu autoridad por sistema y en todo momento. No podrás huir de un enfrentamiento directo y desagradable con ella.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se adivina un conflicto entre tus intereses personales y profesionales. La mejor opción es compatibilizar las exigencias de ambos, pero si no es posible, opta por la familia. Cuídate hoy de hacer comentarios sobre la labor de los demás, porque puedes conseguir que alguien te ponga en una situación difícil o relacionada con el ridículo. Si consigues dominar tus impulsos y sabes manejar una situación financiera que hoy se presentará en tu entorno cercano, puedes sacar un muy buen provecho.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy podrás ver a esa persona que tanto deseas, si la buscas. El encuentro tendrá mucho de mágico, se está iniciando una nueva etapa en tu vida sentimental. Acabas de tener una idea que crees genial. No obstante, más te vale madurarla y no dejarte llevar por el entusiasmo, porque podrías perder el tiempo y el dinero. Si tienes dudas sobre lo que piensas acerca de un tema polémico que trae de cabeza a la familia, no te pronuncies de momento. Cuidado con los locales con corrientes.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Andas necesitado de cariño, y no lo encuentras donde deberías. Trata de reclamar la atención de la persona que amas de manera adecuada, no busques en otros sitios. Hasta los mejores amigos tienen un mal día. Si alguien cercano te falla hoy, analiza las circunstancias y no tomes decisiones drásticas. Debes saber perdonar. Los cambios de humor de tu pareja te están afectando mucho. Haz un esfuerzo por relativizar la importancia de sus enfados momentáneos y no lo tomes como personal.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se presenta un día lleno de sorpresas que influirán mucho en tu estado de ánimo. Los sobresaltos te pondrán nervioso y podrías cometer un error poco habitual en ti. Se adivina la llegada de alguna alegría a tu ámbito familiar. Podría ser un nacimiento, una boda o la recuperación inesperada de alguien que ha sufrido una enfermedad. Sentirás una gran atracción por una persona que no te conviene. Procura contener ciertos impulsos, que pasarán con un poco de tiempo. Luego te alegrarás mucho.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Una parte desconocida de ti aflora al exterior con fuerza y causa mucho revuelo entre tus allegados. No es momento de echarte atrás, debes seguir con decisión. Sanear tu economía depende de una planificación más detallada de la relación entre tus ingresos y tus inversiones. Puede que tengas que reorientar el presupuesto. Tienes que prestar mayor atención a tus estudios, o el curso va a terminar aún peor de lo que empezó. Invierte parte del día en hacer un plan de trabajo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En las decisiones que hoy tomes debe primar la inteligencia sobre la pasión, es la única manera de que aciertes ante una disyuntiva nueva y complicada. Un malentendido puede llevarte a una situación incómoda de la que te costará mucho salir airoso. Aunque no será tu culpa, te tocará a ti resolver el entuerto. Buen momento para comprar o vender, o para iniciar negocios relacionados con el comercio. No ocurre lo mismo con las inversiones de riesgo, como la bolsa.