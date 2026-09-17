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Horóscopo de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 18 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. Haga buen uso de los últimos ingresos. Día bueno para hacer nuevos clientes. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El trato con su pareja tiende a mejorar. Cuidado con sus facturas. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Gran momento para las amistades intensas. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ha dejado en segundo plano a alguna persona muy querida. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Retome algún antiguo proyecto profesional. Conviene que visite a un masajista.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

En el amor, despreocúpese y seguro que surgirá algo. Una buena amistad le pone tras la pista de un negocio. Pequeñas preocupaciones en su entorno laboral. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Envíe flores a esa persona tan especial. Debe preocuparse más por su economía. Destine más horas a su formación laboral. Deseche esa obsesión por la salud, está perfectamente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe romper esa amistad que le está martirizando. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. Reconsidere su actitud en el trabajo. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Debe ceder para armonizar con la persona amada. Siga con el control de gastos. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Intente comprender lo que demanda su pareja. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. En el trabajo, establezca prioridades. La cabeza va a ser su zona más delicada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día especialmente divertido. Disfrute un poco más de su dinero. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Riesgo de discutir con un amigo. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Fatiga acumulada debido a los excesos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su corazón está predispuesto a aceptar un flechazo. Jornada interesante para hacer algunas inversiones. Échele ganas al trabajo. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

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