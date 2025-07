Horóscopo de hoy, jueves 17 de julio

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. El estómago, su punto débil, se resiente.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Eluda compromisos y preste más atención a su pareja. El panorama económico se presenta sin problemas. Se producirán nuevos contactos profesionales. Por fin su organismo va a alcanzar el equilibrio.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Deje de huir de la palabra «matrimonio». Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. La relación con sus compañeros es normal. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Con organización, la producción será mayor. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Busque la manera de pasar más tiempo junto a su pareja. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Cambiará de humor de un momento a otro.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hará las paces con un pariente del que se distanció. Importantes problemas económicos. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Excelente estado físico.