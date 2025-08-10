10 de agosto de 2025 Inicio
La verdad incómoda del ritual lunar en Piscis que nadie te cuenta

Antes de sumarte a cualquier rito astral, es clave informarte, conectar con tu verdad interna y ser paciente con los tiempos naturales del cambio.

Por
Con la Luna en Piscis activando la energía emocional y espiritual

Con la Luna en Piscis activando la energía emocional y espiritual, muchos buscan realizar rituales para empezar la semana con la intención de sanar, soltar o atraer paz

Con la Luna en Piscis activando la energía emocional y espiritual, muchos buscan realizar rituales para empezar la semana con la intención de sanar, soltar o atraer paz. Sin embargo, detrás de estas prácticas, la verdad puede ser incómoda y nadie te lo cuenta.

Este domingo 10 de agosto, la Luna en Piscis llega con un clima emocional intenso. 
Aparentemente inofensivos hay aspectos de los ritos poco mencionados que pueden generar resultados inesperados o hasta contradictorios si no se manejan con consciencia. Piscis es un signo asociado a la sensibilidad extrema, la intuición profunda y la conexión con planos sutiles, pero también a la confusión y la evasión.

Por eso, un ritual lunar en este momento puede abrir puertas internas que no todos están preparados para atravesar, exponiendo heridas emocionales o miedos ocultos. No se trata solo de repetir pasos o pedir deseos al universo: la verdadera transformación requiere enfrentar lo incómodo y tomar responsabilidad sobre lo que aflora. Además, en tiempos donde la espiritualidad se ha masificado y muchas prácticas se vuelven tendencia, es común que las ceremonias se realicen sin el debido respeto o comprensión del proceso. Esto puede derivar en frustraciones, bloqueos energéticos o sentimientos de desilusión. Es importante recordar que ningún acto esotérico, por poderoso que sea, reemplaza el trabajo interno real y constante.

Ritual luna tauro

Ritual para empezar la semana con Luna en Piscis: soltar y renovar

Materiales:

  • Una vela blanca o celeste
  • Un vaso con agua limpia
  • Un cuarzo (si tenés, mejor)
  • Un papel y un bolígrafo

Pasos:

  1. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones. Enciende la vela y siéntate frente a ella. Respira profundo tres veces para conectarte con el presente.
  2. Observa la llama y piensa en aquello que ya no te sirve: emociones, miedos, cargas que quieras soltar esta semana. Escribilo en el papel con sinceridad.
  3. Sostén el papel con las manos y di en voz alta o mentalmente: “Hoy elijo soltar lo que me pesa y abrir espacio para la paz y la renovación”.
  4. Quema cuidadosamente el papel con la llama de la vela, dejando que se consuma (puedes hacerlo en un recipiente seguro). Visualiza cómo esas cargas se disuelven con el humo.
  5. Toma el vaso con agua y, si tenés el cuarzo, sumergilo unos segundos en el agua para cargarlo de energía. Luego, bebe el agua lentamente, sintiendo cómo renueva tu interior.
  6. Agradecé en silencio o con palabras la oportunidad de empezar esta semana con un corazón más liviano y abierto. Apagá la vela con respeto.

