La verdad incómoda del ritual lunar en Piscis que nadie te cuenta

Con la Luna en Piscis activando la energía emocional y espiritual, muchos buscan realizar rituales para empezar la semana con la intención de sanar, soltar o atraer paz. Sin embargo, detrás de estas prácticas, la verdad puede ser incómoda y nadie te lo cuenta.

Aparentemente inofensivos hay aspectos de los ritos poco mencionados que pueden generar resultados inesperados o hasta contradictorios si no se manejan con consciencia. Piscis es un signo asociado a la sensibilidad extrema, la intuición profunda y la conexión con planos sutiles, pero también a la confusión y la evasión.

Por eso, un ritual lunar en este momento puede abrir puertas internas que no todos están preparados para atravesar, exponiendo heridas emocionales o miedos ocultos. No se trata solo de repetir pasos o pedir deseos al universo: la verdadera transformación requiere enfrentar lo incómodo y tomar responsabilidad sobre lo que aflora. Además, en tiempos donde la espiritualidad se ha masificado y muchas prácticas se vuelven tendencia, es común que las ceremonias se realicen sin el debido respeto o comprensión del proceso. Esto puede derivar en frustraciones, bloqueos energéticos o sentimientos de desilusión. Es importante recordar que ningún acto esotérico, por poderoso que sea, reemplaza el trabajo interno real y constante.

Ritual para empezar la semana con Luna en Piscis: soltar y renovar Materiales:

Una vela blanca o celeste

Un vaso con agua limpia

Un cuarzo (si tenés, mejor)

Un papel y un bolígrafo