Horóscopo de hoy, domingo 28 de julio

Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Llegará a acuerdos laborales importantes. Si practica deporte, sea más moderado.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Planificación y ahorro deben ser prioritarios. Sea más cuidadoso en sus funciones laborales. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los asuntos del corazón marchan bien. Importantes problemas económicos. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Exteriorice sus sentimientos a su pareja. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. Haga caso al médico y cuídese más.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Añorará tiempos pasados en el amor. Económicamente, aparece una eventual emergencia. La fortuna está de su lado si está buscando trabajo. Haga caso al médico y cuídese más.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Propensión a dolores musculares.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.