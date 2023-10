Horóscopo de hoy, domingo 22 de octubre

Día en el que logran poder separar los sentimientos reales de la congoja por el otro. La mejor manera de querer al otro es respetándolo diciéndole la verdad. Liberen, suelten, hagan lo que sientan. Momento de color: plata.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si la tendencia es insistir en esa persona que ustedes saben que no siente lo mismo, traten de poder mirar hacia otros rumbos. La vida siempre premia y trae esperanzas. Una propuesta laboral que llegaría de la mano de un amigo. Momento de color: gris.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sentir como piedras que el destino nos pone en el camino hace que quizás nos pese más la espalda. Miremos como pruebas a superar y que nunca nos van a mandar más de lo que podemos tolerar. Momento de color: violeta aterciopelado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sienten que tienen que pagar por los errores de los otros. Eso no enseña, podría decirse que es un modo de avalar o apoyar la falta. Suelten. Domingo para hacer algo por ustedes mismos. Momento de color: coral.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Cosas pendientes en el plano familiar, se merecen pasear juntos, hacer o tener unos planes juntos, valorar y hacer notar que les interesan los suyos. Leoninos hay que ocuparse de poder separar las cosas, el trabajo no lo es todo. Momento de color: rosa.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si bien es característico en ustedes la crítica por ese tinte de perfeccionismo que tienen, debieran poder alivianarse y generar energías más positivas y sanas. Hoy con ganas de hacer limpiezas profundas, que el aire renueve las casas. Momento de color: blanco.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sensibles y románticos, actitudes no difíciles para los soñadores librianos, tienen un día en el que las pretensiones hacia el otro estarán a flor de piel. Pidan, hagan notar lo que merecen. Necesidad de cambios. Momento de color: crema.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No le escapen a la balanza, piensen que es saludable estar con el peso adecuado, les hará bien al espíritu. Baja la tensión y logran posicionarse en una estabilidad emocional que necesitaban. Tranquilidad. Momento de color: lila.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es bueno no pretender que los demás hagan lo que queremos. Actitud humana bastante común pero que no es válida. Sienten algo de soledad o hastío que debieran revertir. Importa proponerse sentirse bien. Momento de color: esmeralda.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Lo que a veces uno no espera y ocurre. Cuiden a sus parejas, hay momentos que para ustedes pasan desapercibidos pero no para el otro. Anímense a relajar más y a poner color donde no lo está. Momento de color: amaranto.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Entusiasmo por conversaciones animosas con amigos en las que podrían surgir planes o ideas de negocios a futuro. Determinación frente a esos problemas familiares de larga data, no teman decir lo que piensan y sienten. Momento de color: azul Francia.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Las circunstancias hoy te van a exigir un gran ejercicio de autocontrol. Es posible que te veas en una situación que surgirá de imprevisto y que requerirá de toda tu capacidad para manejarla. Mantén la calma aunque te mueras de nervios y aparenta la mayor tranquilidad posible. De esta experiencia, aunque en principio lo pases mal, obtendrás un conocimiento mejor de ti, además, te sorprenderás.