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Horóscopo de hoy, domingo 12 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 12 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La energía del día no es cómoda, pero sí necesaria para crecer.
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Astrología hoy: los signos más exigidos por la Luna en Capricornio y el Sol en Aries

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Económicamente está desahogado. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Puede que sufra un pequeño esguince.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe poner más de su parte en su relación sentimental. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Lleve sus relaciones con paciencia y buena cara. El ahorro es importante, pero no se obsesione. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Buena suerte en los asuntos económicos. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si quiere conservar a su pareja, sea más independiente. Retome los negocios que otros han abandonado. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Con el ejercicio, expulsará las energías negativas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tiranteces en sus relaciones habituales. Día algo movido en lo económico. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

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