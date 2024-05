Horóscopo del Zodiaco: cómo se ven a sí mismos los signos y cómo son en realidad

¿Cómo somos vs. cómo nos vemos?

Y aquí aparece otro desafío: ¿cómo se ven a sí mismos los signos y cómo en realidad son?

Sorpresa con computadora No es lo mismo cómo nos vemos que cómo somos. Freepik

Cómo se ven así mismos los Signos Zodiacales

Aries

Muchos describen a Aries como un ser impulsivo, que actúa sin pensar demasiado. Posee una naturaleza temperamental, honesta, valiente y siempre dispuesta a actuar de manera inesperada. Sin embargo, esta característica no implica irresponsabilidad. Por el contrario, cuando se fija un objetivo, muestra una determinación inquebrantable.

Tauro

A menudo se describe como terco y difícil de tratar, alguien que no permite que nada se interponga en su camino. Sin embargo, su planeta regente, Venus, también le otorga un lado romántico. Tauro es único porque no confía en cualquiera con su corazón y su vida. Solo se entrega a aquellos que le inspiran confianza, fortaleza y paciencia.

Géminis

Es conocido por su naturaleza cambiante, siempre en movimiento y buscando nuevas experiencias. No se conforma fácilmente y, cuando algo no satisface, está dispuesto a pasar página rápidamente. Al igual que su planeta regente, Mercurio, Géminis es comunicativo y tiene la habilidad de entablar conversaciones con cualquiera que se cruce en su camino.

Cáncer

Es tan impredecible como las corrientes del océano. A menudo se le describe como alguien exagerado, alguien a quien no se le permite expresar libremente sus emociones. Sin embargo, su regente, la Luna, es la responsable de sus fluctuantes estados de ánimo. A pesar de su temperamento, la lealtad de Cáncer es inquebrantable.

dudas horoscopo Cómo se ven a sí mismos los signos y cómo en realidad son. freepik

Leo

Decir que es impulsivo, rebelde y egocéntrico es fácil cuando no se conoce realmente a este signo. Muchos desconocen el viaje lleno de desafíos que ha recorrido para llegar donde está. Su poderío puede resultar imponente, ya que su elemento es el fuego y el Sol es su regente. No es de extrañar que no baje la guardia en su camino por la vida.

Virgo

Caracterizado por su perfeccionismo, exigencia y falta de romanticismo, no es para aquellos que buscan las mismas acciones que el resto de las personas. Este signo necesita avanzar por la vida con meticulosidad y no se entrega fácilmente a cualquier encanto superficial. Al ser un signo de Tierra, prefiere ser selectivo antes de comprometerse con la persona equivocada.

Libra

A menudo es descrito como indeciso, incapaz de comprometerse y propenso a cambiar de opinión con facilidad. Se dice que su falta de enfoque y el estrés son sus mayores obstáculos. Raramente se reconoce la bondad que reside en su corazón, su constante esfuerzo por ver felices a quienes ama y su dedicación para evitar conflictos.

Escorpio

Ha ganado una reputación por ser visto como alguien obsesionado con la venganza, impetuoso, temperamental y frío. Sin embargo, aquellos que lo describen de esta manera quizá no tuvieron la oportunidad de conocerlo en profundidad, o tal vez fueron víctimas de su lado más oscuro debido a un daño causado. Escorpio también es amor.

mujer asombrada Es frecuente que las personas juzguen y etiqueten según percepciones propias.

Sagitario

Suele imponer su presencia dondequiera que vaya, lo que puede resultar intimidante. Se lo describe como el signo que evita el compromiso, que teme amar profundamente, y se le caracteriza como salvaje e inestable. Sin embargo, pocos reconocen su constante brillo y su negativa a conformarse con menos de lo que merece.

Capricornio

A menudo es descrito como alguien sin corazón, obsesionado con el trabajo y lo material. Si bien sus expectativas pueden parecer elevadas para los demás, posee un alma única y fuerte, equilibrada y decidida. Prefiere analizar detenidamente cada situación antes de actuar, siempre con la convicción de que está tomando la decisión correcta.

Acuario

A menudo es etiquetado como carente de emociones, alguien que desaparece repentinamente y no puede entregarse por completo. Si bien posee un alma rebelde y tiende a evadirse en su propio mundo, esto no significa que carezca de sentimientos. Su forma de amar es única, reservada para aquellos que son capaces de comprender su singularidad.

Piscis

Es percibido como alguien que vive en un mundo de ensueño, fácilmente manipulable debido a su profunda sensibilidad y empatía aparentemente inagotable. Sin embargo, detrás de su naturaleza romántica y entregada hay un alma sabia que sigue su intuición y está decidida a alcanzar sus objetivos.