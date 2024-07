Horóscopo del fin de semana del viernes 19 al domingo 21 de julio

Horóscopo del fin de semana para Aries

La buena suerte es tuya, así que tómala y no te sabotees a ti mismo. Si algo no es para ti, cambia y no insistas en lo que no es. Tendrás que esforzarte y hacer todo lo que esté en tus manos, pero las cosas te van a salir como deseas y vas a tener suerte en lo que comiences.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Protégete de las energías negativas y piensa dos veces lo que vayas hacer o decir. Te llega la propuesta de un nuevo proyecto laboral. Los proyectos que estaban parados o retrasados encontrarán por fin luz verde para su realización y puedes convertir en realidad una ilusión que tienes.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Es el momento de tomar decisiones, hacer un cambio de rumbo en tu vida y dejar atrás lo que no era para ti. Arriésgate a ser diferente y lograr el éxito. Despídete de esos recuerdos dolorosos del pasado que pueden bloquear tu presente y aprovecha las buenas oportunidades que van a llegar.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

No te desanimes tan rápido porque estás en el mejor momento para lograr tus proyectos. Quítate las envidias, sé más prudente con tus planes y verás el triunfo en tus manos. Tus intuiciones serán muy certeras y gracias a ellas podrás decidir lo que más te conviene.

Astrología, luna llena La Luna Llena en Capricornio trae cambios para todo el zodiaco. Pexels Brett Sayles

Horóscopo del fin de semana para Leo

Paciencia, que todo va a salir bien y enojándose no se resuelve nada. Si no quieres decir la verdad, no mientas; es mejor quedarte callado. Algo que te preocupa evolucionará muy favorablemente. Es el momento de perdonar algunas actitudes que te dolieron para liberarte de un gran peso.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Eres el líder en cuestiones de trabajo, así que busca un mejor empleo donde te puedas desarrollar más. Deja a un lado los miedos y empieza a formar un patrimonio para tu futuro. Vienen oportunidades que vas a saber aprovechar porque tienes mucho potencial y ganas de progresar.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Vienen nuevas oportunidades y todo lo que toques se va a convertir en oro, pero debes ser cauteloso con quién te relacionas en cuestiones de negocios. Tu familia te va a dar el apoyo que necesitas; deja que te impulsen, pero haz las cosas a tu manera para que todo salga como deseas.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Es el momento de acumular riqueza y hacer cambios positivos en tu persona, que todo va a salir de lo mejor. No tengas miedo a la transformación que se avecina en tu vida personal. Te liberas de pesadas cargas emocionales o de una situación que te ha tenido atrapado durante demasiado tiempo.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

La abundancia está presente en tu vida, así que sácate los miedos y lánzate al éxito. No te dejes llevar por celos y enojos equivocados. La fortuna te puede estar esperando en las situaciones más cotidianas e inesperadas. Hay cosas en tu vida que debes cambiar o rectificar porque no funcionan.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Vienen cambios positivos en cuestiones de trabajo o proyectos propios. Estás en un momento de vitalidad, prosperidad y energía positiva. Son días para centrarte en el presente y soltar lastre para que nada te impida hacer lo que realmente quieres.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Son días de emociones encontradas. Las mejores decisiones se toman en calma, así que déjate fluir que todo te va a salir de lo mejor. Sé prudente y mantén la mente fría, es momento de reflexionar. Ve con confianza por lo que quieres porque es muy probable que salga bien.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

No tengas miedo al qué dirán y sigue con tu forma de ser, que te hace original y fuerte. Van a ser días de crecimiento laboral y personal. No dudes en hacer los cambios que necesitas para ser feliz. La energía lunar te va a dar fortaleza para que puedas centrarte en el presente.