Horóscopo: cuáles son las inseguridades de cada signo del zodiaco.

En esta oportunidad, determinó cuáles son las principales inseguridades que afectan el autoestima de cada signo del zodiaco. A su vez, puede que en su vida cotidiana los individuos no muestran este rasgo, pero en ciertas áreas de la vida donde se sienten en una mayor comodidad e intimidad -como en el amor-, no pueden esconderlo.

Las inseguridades de los Signos Zodiacales

Aries

Aries puede ser considerado como un “superhéroe” dentro de los signos del zodiaco, pero una de sus principales inseguridades es ser considerada como una persona aburrida y poco original.

Tauro

Para las personas de Tauro, su principal inseguridad es el cambio y no ser feliz en los nuevos lugares.

Géminis

Las personas de Géminis tienen miedo de quedarse solos, sin amigos y sin nadie que quiera compartir la vida con ellos.

Cáncer

Para Cáncer, la vulnerabilidad es su mayor inseguridad.

Leo

Para las personas de Leo, su principal inseguridad es la falta de reconocimiento por parte de sus pares. De hecho, suele preguntarse, ¿si no me reconocen los logros, quizás no lo hice tan bien?

Virgo

Las personas de Virgo son súper perfeccionistas y se sienten molestas cuando no consiguen lo que buscaban.

Libra

Libra tiene grandes inseguridades respecto de tomar decisiones solo: la mayor parte de las veces, necesita gente cercana que los apoye en sus elecciones ya que suele tener mucho miedo de equivocarse.

Escorpio

Las personas de Escorpio tienen miedo de la traición y la falta de control, una de las mayores inseguridades de este signo.

Sagitario

Para los Sagitario, una de sus mayores inseguridades es que les pongan restricciones y no saber cómo liberarse de ellas.

Capricornio

Las personas de Capricornio son responsables y de ahí es de donde nace su mayor inseguridad: el miedo al fracaso.

Acuario

Por el lado de Acuario, las personas de este signo tienen miedo de convertirse en “uno más del montón”, ya que suelen destacar por su personalidad original y excéntrica.

Piscis

Por último, las personas de Piscis tienen miedo de no poder hacer realidad sus fantasías o tener que adaptarse a una rutina que detestan.