Horóscopo Chino: las tres parejas de signos que se pelearían mucho en una relación.

En esta ocasión, la astrología oriental llegó a la conclusión de que tres grupos de signos no formarán una buena pareja y estarán en constante conflicto debido a sus formas y pensamientos que son extremadamente diferentes.

Las parejas de signos de la Astrología China que se pelearía mucho en una relación

Rata y Gallo

Estos dos signos, según indican los expertos en el horóscopo, forman las peores parejas que pueden existir. El motivo es simple y es porque no logran tolerarse el uno con el otro y, cualquier acción que realicen, a la pareja le va a caer mal por el simple hecho de que ya hay mala predisposición. Cuentan con muchas diferencias no solo en formas de ver la vida, sino también, en como se manejan con familiares y amigos. No cuentan, tampoco, con una atracción física a la hora de enamorarse.

Mono y Cerdo

Esta es otra relación que nunca llegará a buen puerto. Es que, los analistas de astrología, determinan que ambas personas poseen opiniones y pensamientos muy distintos y esto genera conflictos permanentes. No cuentan con un rechazo natural, pero las creencias fuertes de cada lado hace que sea imposible la convivencia.

Serpiente y Conejo

Por último, encontramos a las personas que forman parte de Serpiente y Conejo. Estos dos grupos de signos conformarán una pareja explosiva que, a diferencia de los anteriores, poseen similitudes en la forma de manejarse con su entorno pero, su gran inconveniente, radica en los valores y estos si son completamente opuestos.