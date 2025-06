Fin de semana cósmico: del brillo leonino al reset emocional de Virgo

El astro nocturno transita aproximadamente dos días y medio en cada signo zodiacal. Esto significa que completa un ciclo completo por los 12 signos en unos 28 días, lo que marca el mes lunar. Cada vez que cambia de signo, cambia también el tono emocional colectivo. Por eso, los tránsitos lunares influyen en cómo nos sentimos, cómo reaccionamos y hasta en qué actividades fluyen mejor según el signo que la aloja.

leo virgo

Del brillo leonino al reset emocional de Virgo

Sábado con Luna en Leo: soltate y dejá que brille tu sol interior

Este sábado 28 de junio, la Luna transita el signo de Leo, invitándonos a conectar con el disfrute, el juego, la creatividad y el amor propio. Es un día ideal para hacer cosas que te enciendan el alma: salir con amigos, bailar, hacer algo artístico o simplemente darte el permiso de ser protagonista de tu propia vida.

La Luna en Leo pone el foco en el corazón: ¿qué te enciende? ¿Qué necesitás expresar sin miedo al juicio? No es momento para esconderse. Es un tránsito que te anima a mostrar tu luz, hablar con el alma y tomar decisiones con el pecho abierto, no con la mente fría. Si tenés que tener una conversación importante, una cita o hacer algo que te haga sentir especial, aprovechá este fuego lunar. Eso sí, evitá el drama innecesario o el orgullo excesivo: Leo quiere brillar, pero no necesita aplastar a nadie para hacerlo.

Domingo con Luna en Virgo: ordená, purificá, acomodá

El domingo 29 de junio la energía cambia: la Luna ingresa a Virgo, signo de tierra, meticuloso y orientado al detalle. Después de un sábado encendido, llega el momento de bajar a tierra, organizar, limpiar y también cuidar el cuerpo.

La Luna en Virgo es ideal para: