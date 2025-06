Luna nueva en Cáncer en tensión a Saturno: ¿Cómo impacta en todos los signos?

Esta lunación no es suave: nos pide crecer emocionalmente, madurar el deseo de pertenecer, y soltar viejas formas de protección que ya no nos cuidan. ¿Qué pasa cuando lo que quiero sentir choca con lo que tengo que sostener?. Saturno desafía al astro nocturno a no refugiarse, sino a actuar con compromiso.