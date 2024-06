Estos son los números de la suerte para hoy sábado 8 de junio, signo por signo

Numerología Aunque los números se utilizan comúnmente para cálculos matemáticos y estadísticos, la numerología adopta una perspectiva más esotérica y espiritual. Freepik

Números de la suerte para cada signo del zodíaco

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Números: 15, 42, 68, 25, 91

Color: verde.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Números: 37, 12, 59, 80, 3

Color: rojo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Números: 50, 8, 77, 21, 96

Color: azul.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Números: 63, 30, 55, 7, 89

Color: amarillo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Números: 18, 44, 72, 10, 95

Color: naranja.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Números: 28, 60, 5, 81, 36

Color: marrón.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Números: 70, 14, 49, 87, 23

Color: celeste.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Números: 33, 66, 2, 78, 45

Color: rosa.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Números: 75, 19, 53, 94, 11

Color: violeta.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Números: 26, 61, 39, 84, 16

Color: dorado.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Números: 47, 9, 73, 31, 88

Color: gris.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Números: 20, 58, 35, 79, 4

Color: púrpura.

Los Signos Zodiacales que sienten las malas vibras ajenas

Piscis

Quizá sea sensible, pero Piscis está lejos de ser ingenuo. Su silencio no es señal de debilidad, sino más bien un indicio de que está evaluando hasta dónde pueden llegar las malas intenciones de los demás. Este signo de Agua tiene un don para detectar la mentira, la tristeza, la ira o el deseo de venganza en las personas que lo rodean. Puede que lo consideren un tanto místico, pero su intuición lo aleja de aquellos que no merecen su tiempo, mientras que sus amigos confían en su sabiduría para buscar consejo.

Virgo

A pesar de ser un signo de Tierra, la inteligencia de Virgo lo convierte en un excelente detector de energías negativas. Conoce muy bien la naturaleza humana y entiende que las personas a menudo ocultan sus verdaderas intenciones, atacando por la espalda cuando menos se lo espera. Esta conciencia lleva a confiar en su intuición, sabiendo que más del 90% de las veces acierta al señalar dónde no conviene estar.

Cáncer

Gracias a su fuerte conexión con la Luna, Cáncer posee una percepción extraordinaria, capaz de captar aspectos que otros pasarían por alto incluso en sus sueños. Son sus emociones las que actúan como un radar, alertándolo cuando algo no está bien. Con paciencia, este signo escucha sus sentimientos y luego los analiza meticulosamente, llegando a la conclusión de que ciertas personas no son buenas compañías pa