Estos son los números de la suerte para hoy jueves 25 de abril, para cada signo

Cada signo se vio afectado por la última luna llena del año en Cáncer, en este marco, los números también influyen de manera positiva en ámbitos como el amor, la fortuna, la suerte y el trabajo. El empleo de números en nuestras actividades diarias puede atraer la fortuna, la prosperidad financiera, el amor y la abundancia. Asimismo, según el número asociado a cada signo zodiacal, es posible utilizar dicho número como guía para el resto del día.

Numerología La numerología se trata de una práctica ancestral con la capacidad de prever eventos futuros a través de los números. Pexels

Los números de la suerte para cada signo del zodíaco

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Números: 87, 73, 35, 33, 49

Color: Blanco

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Números: 117, 85, 6, 88, 51

Color: Gris

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Números: 93, 101, 58, 77, 50

Color: Bordó

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Números: 119, 45, 22, 28, 71

Color: Rojo

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Números: 73, 97, 86, 92, 108

Color: Rosa

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Números: 80, 69, 110, 13, 72

Color: Dorado

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Números: 9, 64, 104, 111, 65

Color: Amarillo

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Números: 18, 112, 46, 8, 57

Color: Naranja

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Números: 80, 102, 105, 111, 23

Color: Verde.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Números: 119, 40, 66, 88, 82

Color: Celeste.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Números: 115, 90, 32, 34, 70

Color: Violeta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Números: 41, 102, 69, 78, 67

Color: Azul.

Horóscopo del Zodiaco: los signos más claros y directos

Aries

Las personas nacidas bajo el signo de Aries son conocidos por su franqueza y honestidad. Suelen expresar sus opiniones de manera directa y no temen decir lo que piensan, sin importar las consecuencias y si incluso puede resultar incómodo para los demás.

Tauro

Las personas nacidas bajo el signo de Tauro son de las más sinceras y confiables que existen. No son de jugar con las palabras y suelen decir la verdad de forma bastante directa, aunque también pueden ser diplomáticas en ciertas situaciones.

horoscopo Freepik

Sagitario

Las personas nacidas bajo el signo Sagitario son conocidos por su franqueza y su falta de filtro. No tienen ningún miedo de expresar su opinión, incluso si esto puede causar controversias o incomodidades. Tienden a ser muy directos, pero su verdadera intención es ser sinceros con las personas.

Acuario

Las personas nacidas bajo el signo Acuario suelen ser muy sinceras y directas por naturaleza en su comunicación. No les gusta, es más, odian la hipocresía en las personas y las falsedades, por lo que expresan sus opiniones de forma clara y honesta. A veces pueden parecer un poco distantes emocionalmente, pero eso no significa que no sean sinceros.