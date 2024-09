Eclipse de Luna en Piscis en septiembre 2024: cómo afectará a cada signo del zodíaco

Este eclipse en el signo de Piscis promete marcar el inicio de un proceso transformador que nos acompañará hasta 2025. Este evento celestial no solo será significativo por sí mismo, sino porque anticipa un cambio crucial en el cual los nodos lunares migrarán al eje Piscis-Virgo. Actualmente, los nodos se encuentran en Aries y Libra, invitándonos a buscar la autonomía, a ser valientes y a perseguir nuestros deseos sin depender tanto de los demás.

Este eclipse en Piscis, en el cual la influencia de Saturno y Neptuno será particularmente fuerte, invita a una reflexión sobre los eventos y ciclos que vivimos en 2006 y 2007, años que marcaron importantes finales y comienzos en nuestras vidas.

Para entender mejor el impacto de este eclipse y los aspectos astrológicos que influirán en él, exploraremos la carta del evento y qué podemos esperar de esta potente alineación. Prepárense para un periodo de introspección y cambio profundo que, sin duda, abrirá el camino hacia el nuevo ciclo que se avecina.

¿Cómo encontrar el Eclipse en tu Carta Natal?

Buscá tu Carta Natal: Primero, necesitas tener tu carta natal. Puedes obtenerla gratis en varios sitios web especializados en astrología, que te permitirán ver los detalles de tu carta. Ubica el Signo del Eclipse: Identifica el signo donde ocurre el eclipse. En este caso, el eclipse se da en el signo de Piscis. Asegúrate de que tienes una representación clara del signo y los grados en tu carta natal. Encuentra el Grado del Eclipse: Los grados en astrología se cuentan en sentido antihorario, es decir, de derecha a izquierda en la rueda zodiacal. En este caso específico, busca el grado exacto del eclipse. Para el eclipse en Piscis, marca el grado exacto donde ocurre el evento. Por ejemplo, si el eclipse está a 25 grados de Piscis, localiza este grado en la rueda zodiacal de tu carta. Identifica la Casa en la que Caerá el Eclipse: Una vez que hayas encontrado el signo y el grado exacto del eclipse en la rueda zodiacal de tu carta natal, dirígete a la parte interior de la carta donde están indicadas las casas astrológicas. Busca el número pequeño cerca del grado del eclipse; esto te indicará en qué casa cae el eclipse. Interpreta el Impacto del Eclipse: Consulta la sección de tu carta natal que explica qué significa el eclipse en cada casa. Cada casa representa un área específica de tu vida. Por ejemplo, si el eclipse cae en tu Casa 4, puede influir en temas relacionados con el hogar y la familia. Si cae en la Casa 10, podría afectar tu carrera y reputación.

Eclipse de Luna en Piscis: cómo afectará a cada signo según su ascendente

Ascendente en Aries - Casa 12

Este eclipse ocurre en tu Casa 12, la cual se relaciona con el inconsciente, los miedos, las inseguridades y los temas del pasado que a menudo no son fácilmente visibles. Este puede ser un momento de finales importantes relacionados con aspectos internos que has estado trabajando, como la terapia o el desarrollo personal. Podrías estar finalizando un ciclo terapéutico o descubriendo nuevas formas de enfrentar tus inseguridades. El eclipse también puede llevar a una mayor conciencia sobre tu salud física y mental, impulsándote a adoptar nuevas rutinas o hábitos que prioricen tu bienestar. Si has estado evitando enfrentar ciertos miedos o inseguridades, es probable que surjan situaciones que te obliguen a abordarlos directamente. Prepárate para un periodo de introspección y trabajo profundo en ti mismo.

Ascendente en Tauro - Casa 11

Para los ascendentes en Tauro, el eclipse se da en tu Casa 11, la de los grupos de pertenencia, amistades, y anhelos a largo plazo. Este puede ser un momento de finales o revelaciones relacionadas con tus amistades, grupos en los que estás involucrado o proyectos a largo plazo. Puede que sea necesario dejar atrás ciertas amistades que ya no son beneficiosas o reconsiderar tus compromisos con grupos sociales. También podrías enfrentar desilusión en relación con algún proyecto o sueño en el que has invertido mucha energía. La Casa 11 también cubre las redes sociales, por lo que podrías enfrentar una realidad sobre tu presencia en línea o los resultados de algún emprendimiento digital. Este eclipse podría marcar el comienzo de un proceso de renovación en estas áreas, preparándote para nuevos comienzos en el futuro.

Ascendente en Géminis - Casa 10

El eclipse en la Casa 10 de los ascendentes en Géminis impacta tu esfera profesional y pública. Este es un área visible y prominente, por lo que podrías experimentar cambios significativos o revelaciones en tu carrera, estatus, o reconocimiento público. Puede haber un final importante o un ajuste en tu vocación, o incluso desafíos relacionados con figuras de autoridad, como un jefe o una figura parental. Este eclipse podría traer a la superficie temas relacionados con tu imagen pública o tu papel en la sociedad. Además, con Júpiter en tu primera casa, es posible que sientas que estos cambios son parte de un proceso más amplio de crecimiento personal. Prepárate para enfrentar estos desafíos con una mente abierta y una actitud adaptativa.

Ascendente en Cáncer - Casa 9

Para los ascendentes en Cáncer, el eclipse se produce en la Casa 9, la cual está asociada con los estudios superiores, los viajes largos, y las creencias filosóficas. Este puede ser un momento de finales o revelaciones importantes en relación con tu educación, tus viajes, o tus creencias y valores. Podrías concluir un curso de estudio, un viaje significativo, o una fase de exploración filosófica. También es posible que enfrentes una revisión de tus creencias fundamentales o te enfrentes a nuevas perspectivas que desafíen tu forma de ver el mundo. Este eclipse puede inspirarte a expandir tus horizontes de una manera nueva y significativa.

Ascendente en Leo - Casa 8

Para ti, el eclipse se da en la Casa 8, que trata temas de transformación profunda y recursos compartidos. Podría ser un momento de cerrar ciclos importantes relacionados con el dinero compartido, como préstamos, deudas o incluso herencias. Tal vez enfrentes la necesidad de independizarte económicamente o de lidiar con la realidad de alguna herencia pendiente. Este periodo es clave para soltar viejas dependencias financieras y asumir nuevas responsabilidades. A partir de ahora, trabajarás en estos temas durante los próximos 18 meses, así que mantén la calma y observa cómo se desarrollan los eventos.

Ascendente en Virgo - Casa 7

Para ti, el eclipse ocurre en la Casa 7, que se relaciona con relaciones y contratos. Puede traer finales o cambios significativos en tus relaciones personales o profesionales. Estás en un momento de revisión de acuerdos y asociaciones, y puede ser necesario soltar o modificar algo en tu vida relacional. La influencia del Sol y Mercurio en tu Casa 1 te impulsa a enfocarte en ti mismo, mientras que Júpiter desde tu Casa 10 puede traer cambios que afectan tu estatus profesional. Tómate el tiempo para observar estos cambios sin apresurarte a tomar decisiones.

Ascendente en Libra - Casa 6

El eclipse afecta tu Casa 6, vinculada a la salud, el trabajo y los hábitos diarios. Es posible que enfrentes la necesidad de soltar o transformar aspectos de tu rutina laboral o hábitos de salud que ya no te benefician. Este es un buen momento para hacer ajustes en tu vida diaria y tu entorno de trabajo. También puede implicar un cambio en tu filosofía de vida relacionado con el trabajo. Mercurio y el Sol en tu Casa 12 sugieren que es un momento para trabajar en inseguridades internas mientras observas los cambios externos con calma.

Ascendente en Escorpio - Casa 5

Para ti, el eclipse ocurre en la Casa 5, que abarca la creatividad, los romances y los hijos. Podrías experimentar revelaciones sobre tus proyectos creativos o relaciones amorosas. Es posible que descubras aspectos que necesitan ser soltados o ajustados, especialmente si están afectando tu bienestar o tus metas personales. La tensión de Júpiter desde tu Casa 2 puede resaltar cómo compartes recursos en relaciones o proyectos, llevándote a enfrentar realidades sobre tu manejo financiero en estos contextos. Mantén la calma y observa qué cambios se presentan en estas áreas.

Ascendente en Sagitario - Casa 4

El eclipse se manifiesta en tu Casa 4, que trata temas del hogar, la familia y el pasado. Puede traer finales o revelaciones importantes sobre tu vida familiar o tu lugar en el hogar. Podrías enfrentar la necesidad de hacer frente a la realidad de ciertos aspectos familiares o considerar mudanzas o cambios en tu entorno doméstico. El Sol y Mercurio en tu Casa 10 indican que estos cambios podrían estar relacionados con tu carrera y estatus público. Observa cómo se desarrollan estos temas y tómate el tiempo para procesar la información antes de actuar.

Ascendente en Capricornio - Casa 3

Para ti, el eclipse afecta la Casa 3, que se relaciona con el entorno cercano, la comunicación y los viajes cortos. Podrías experimentar cambios en tu medio ambiente, en tus relaciones con hermanos o en tus estudios. Este es un momento para revisar y ajustar tu forma de comunicarte y moverte en tu entorno cercano. La influencia de Mercurio y el Sol en tu Casa 9 sugiere que estos cambios podrían estar conectados con tus creencias y filosofías de vida. Es importante que observes estos eventos y tomes decisiones informadas cuando la información esté clara.

Ascendente en Acuario - Casa 2

El eclipse impacta tu Casa 2, que se refiere a tus recursos, dinero y valores personales. Podrías enfrentar revelaciones o finales relacionados con la forma en que gestionas tus finanzas. Puede ser un momento para tomar responsabilidad sobre tus gastos, deudas o cómo manejas tus recursos. La influencia de Mercurio y el Sol en tu Casa 8 puede señalar la necesidad de poner orden en tus recursos compartidos. Este es un buen momento para hacer ajustes financieros y considerar cómo puedes generar más ingresos de manera responsable.

Ascendente en Piscis - Casa 1

Para ti, el eclipse ocurre en la Casa 1, que trata sobre tu identidad y personalidad. Es un periodo importante para ti, ya que puede traer revelaciones profundas sobre ti mismo y cómo te presentas al mundo. Puede ser necesario que te enfrentes a la realidad de ciertos aspectos personales y tomes decisiones importantes sobre tu vida. El Sol y Mercurio en tu Casa 7 sugieren que estas revelaciones podrían estar relacionadas con tus relaciones y asociaciones. Observa atentamente los cambios que ocurren en tu vida y prepárate para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento personal durante los próximos 18 meses.