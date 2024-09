Comenzó la temporada de eclipses: Mia Astral reveló cómo afectará a todos los signos

El primero iluminará "un proceso de aprendizaje en el axis de la realidad y la ilusión", mientras que el segundo "abrirá un portal energético para crear armonía interna, cambios y transformación personal". Esta energía invita a todos los signos a reconectar de manera positiva con una situación del pasado, apostar por cambios en acuerdos y actualizar códigos "no dichos" en las relaciones de familia y pareja.

Mia Astral explicó que los nodos del karma, ubicados en el grado 6 de Aries y el grado 6 de Libra, están "constantemente estimulados" durante la temporada de eclipses. "Ustedes piensan: 'Dios mío, ¿qué me va a pasar el 17 de septiembre? ¿Qué me va a pasar el 2 de octubre? Y no funciona así", aclaró.

Eclipse solar anular El eclipse anular de Sol será el 2 de octubre en el signo de Libra. Istock

"Por ejemplo, ya mismo podemos muchos de ustedes pueden estar viviendo una situación que tiene que ver con el eclipse en Libra, porque el grado está siendo estimulado. Tan pronto empieza la temporada, empezamos a ver manifestaciones", indicó.

La astróloga remarcó que "tránsitos tenemos un montón; la energía de los planetas pasa por nosotros y la manifestamos o no". En cambio, "los eclipses nos dicen sin lugar a dudas que en ese periodo, en esas dos áreas de tu vida, va a haber un cambio", por lo que es clave ubicar las zonas de tu Carta Natal donde tendrán lugar.

"No tiene que ser el día del eclipse; no tiene que ser el mes exacto del eclipse. Desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025 estamos limpiando la zona Libra de nuestra Carta y estamos tratando de crear una apertura o evolución en la zona Aries de nuestra Carta. Con cada eclipse, se va profundizando", detalló.

Por último, señaló que la energía de la temporada de eclipses "nos lleva a rescatar cosas de nosotros que apartamos porque no queríamos dejar de encajar o porque no estábamos seguros de nosotros mismos". "Se trata de trabajar con aceptación radical que esto está terminando y otra fase está empezando", subrayó.