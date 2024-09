Las predicciones de Kyle Thomas, el astrólogo de Hollywood para el fin de semana

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kyle Thomas | Astrology (@mrkylethomas)

Horóscopo para Sagitario

No importa a dónde te lleve la vida o las aventuras que te esperan, si no tienes una base estable sobre la que pararte, estarás dando vueltas hasta morir. Evalúa qué tan fuerte es el mundo que te rodea y deja que tu alma susurre ahora para que no te arrepientas.

Horóscopo para Capricornio

Tienes un mensaje como ningún otro, listo para gritar tan fuerte como un trueno. Dígalo, escríbalo, déjelo brotar de su corazón con tanta fuerza que nadie volverá a mirarlo de la misma manera.

Horóscopo para Acuario

Nadie te dará más si primero no lo pides. Tu valor está creciendo, así que no te quedes sentado en las sombras en silencio. Cuando te des cuenta de tu valor, podrás empezar a reflejarlo en ti.

Horóscopo para Piscis

Eres una luz brillante y no te pareces a nadie que haya vivido o que alguna vez vivirá. No tengas miedo de enamorarte de la vida. Pero primero, aprende a volver a enamorarte de ti mismo para que el mundo también pueda apreciar lo especial que eres en realidad.

Horóscopo para Leo

La independencia tiene un tiempo y un lugar. Depender de alguien para algo que necesitas no te hace débil. Sólo podrás volverte más fuerte cuando encuentres el yin en tu yang.

Horóscopo para Virgo

Cuando bailas con otra alma, aprendes más sobre ti mismo. A veces lideran, a veces siguen. Abre tu corazón y aprende a bailar como uno solo.

Horóscopo de Libra

Su rutina no siempre puede ser la misma que antes. Cuando no controlas el tren, te saldrás de las vías. Escuche su fatiga y encuentre el equilibrio que necesita. La salud es una elección, no una garantía.

Horóscopo para Escorpio

Cuando abres tu corazón, liberas el control. A veces las experiencias más apasionantes de la vida son cuando creamos una fantasía en lo tangible. Deja que tu amor irradie como si fuera a explotar.

Horóscopo para Aries

Como un Fénix, debes quemar lo que ya no te sirve. De las cenizas puedes resurgir de nuevo. Sana el pasado y déjalo ir, así el mundo pronto se inclinará ante ti.

Horóscopo para Tauro

Tus esperanzas no son sólo una fantasía. Puedes vivir la vida de tus sueños. Construye una tribu que te elevará hacia el cielo.

Horóscopo para Géminis

Para tomar el trono, primero debes alcanzar la Corona. Nadie conocerá tu poder a menos que liberes tus dudas y seas el centro de atención.

Horóscopo para Cáncer

Cuanto más te arriesgues y saltes, más aprenderás y crecerás. Cuanto más confíes en el viaje y no te preocupes por el destino, más sabrás sobre la vida.