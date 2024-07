Cómo es el ritual que lleva sal en un zapato y cuál es su objetivo

La sal, ¡qué ingrediente noble! ¿Y quién no la tiene al alcance de la mano? Claro que el alto consumo de sodio no es aconsejable, pero aquí vamos a usar la sal para otras cosas que no tienen que ver con la alimentación. Hay un ritual que propone poner sal en tu zapato izquierdo porque de esta manera se activa el poder de la sal para abrir el camino a la abundancia y la prosperidad.