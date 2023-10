Astrología: los signos del zodiaco que más sufren la ansiedad.

La ansiedad es una condición que puede ser crónica y, según los expertos de la astrología, puede estar ligado a tu sign. A partir de este informe se puede descubrir cuáles son más propensos a sufrirla.

Signos del zodíaco Horóscopo Freepik

Los Signos Zodiacales que más sufren la ansiedad

Virgo

A este signo suele tener aceleraciones en su corazón cuando algo está fuera de su control. La ansiedad la domina y la afecta demasiado. Esta fue incrementada en la pandemia, pero con el correr del tiempo fue controlada y ese cambio de actitud es el que hay que realizar.

Cáncer

Cualquier cambio le provoca ansiedad. Todo lo que desea tiene que ser perfecto, pero esto es difícil en un mundo tan cambiante. La ansiedad se sufre en distintas esferas de su día a día, pero en especial en lo relacionado con el ámbito laboral.

Aries

Le genera ansiedad que los planes no salgan como lo espera. Las aspiraciones que plantea no se cumplen y genera una desilusión muy grande. Se recomienda no tener un ego tan grande y darse un baño de realidad para no tener estos episodios.

Pisis

Para este signo las personas nunca cambian ya que le nace una gran preocupación para todos y genera una ansiedad que aumentará al saber que ellos no significan lo mismo que para ella. Es mejor centrarse en uno mismo y podrás notar los grandes cambios en uno con respecto a la ansiedad.