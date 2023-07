Astrología: los signos del zodiaco más intuitivos a los que no se les pasa una mentira.

En este marco, se destacan ciertas cualidades que nos ayudarán a movernos mejor en la realidad en la que vivimos, como en el caso de estos tres signos, en los que resalta la intuición, también conocida como ese "sexto sentido" que nos dice cómo nos sentimos de verdad respecto de las cosas.

Entonces, aprender cómo nuestro signo se desarrolla desde que somos niños, cómo influye en nuestra vida profesional y cómo nos afecta en los vínculos con amigos, familiares y amantes nos ayudará a entendernos mejor y aprender a ser mejores personas.

Los Signos Zodiacales a los que no se les pasa una mentira

Entonces, en esta oportunidad, el horóscopo del zodiaco destacó cuáles son los signos más intuitivos. Es decir, aquellos que se guían por lo que les dice su interior y confían plenamente en su sexto sentido para tomar sus decisiones y caminar por la vida.

Cáncer

Cáncer es un signo intuitivo y sentimental que protege su sensibilidad con una coraza y sus pinzas. El caparazón del cangrejo representa la seguridad de su hogar, con el que está muy comprometido.

Escorpio

Escorpio es muy dado a las emociones intensas y se deja llevar por ellas. Además, pueden sentir una mentira o algo que no les cierra a lo lejos: por eso, no es recomendable ocultarles las cosas porque no les costará descubrir la verdad. Además, se caracteriza por una espiritualidad intensa y emociones profundas.

Virgo

Virgo está orientado al detalle y con tendencia a la autonomía, dos características que lo harán confiar mucho en lo que ven, sienten y piensan. Mercurio, su planeta regente, lo dota de un intelecto agudo que muchas veces puede llevarlo a la autocrítica. Acostumbra a cuidar mucho de su salud.