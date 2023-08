Astrología: los 2 signos del zodiaco más ridículos

Los individuos catalogados de esta manera no le tienen miedo al ridículo y utilizarán las prendas que tengan ganas y no las que estén precisamente a la moda. No les interesa demasiado la opinión de los demás.

Los Signos Zodiacales más ridículos

Capricornio

En primer lugar, ubicamos a las personas que forman parte de Capricornio que son las nacidas entre el 23 de diciembre y el 19 de enero. Según los expertos en la astrología, son capaces de vestirse de manera ridícula o hacer cosas extrañas con tal de cambiar la energía en un evento o reunión.

Por lo general, no le tienen miedo a nada y hacer cosas fuera de lo común para ellos es normal y también divertido. Sus vivencias y experiencias son dramatizadas por ellos mismos y si en algo se destacan es en ser grandes contadores de anécdotas.

Géminis

Por otro lado, también encontramos a los geminianos. Este es un signo integrado por las personas que nacieron del 21 de mayo al 22 de junio y que, según los expertos en la astrología, disfrutan hacer el ridículo en público.

Para ellos es salir de lo rutinario y termina siendo algo divertido que les sirve para quitarse la vergüenza y el pudor. Además, también son grandes analíticos de los momentos y los contextos y eso lo aplican en la forma en la que se desenvuelven en sus relaciones. Lo que se llama pasar papelones para ellos no lo es tan así, es un viaje de autoconocimiento.