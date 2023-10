Astrología: este signo es muy sensible ante las críticas.

Horóscopo: estos signos del zodiaco son más compatibles con Virgo Según el horóscopo occidental, las personas de este signo del zodiaco son las más empáticas y sensibles.

En esta oportunidad, la astrología ayudó a conocer más sobre el signo más sensible ante las críticas: Piscis. Estas personas suelen ser las más empáticas, fantasiosas y sensibles.

El Signo Zodiacal que es sensible ante las críticas

Según los expertos en la astrología occidental, el signo del zodiaco que es caracterizado por ser el más sensible es Piscis.

Se trata de personas que siempre están dispuestas a comprender las emociones que manifiestan los demás y suelen saben a la perfección qué es lo que necesita el otro. Esto se da, en gran parte, gracias a su escucha activa y su gran poder de intuición.

A través de esto, conectan emocionalmente con la otra persona y ofrecen su generosidad para solucionar cualquier problema que pueda llegar a tener el otro.

Sin embargo, también son personas que –por su gran sensibilidad– no toman bien las críticas, aunque sean bien intencionadas. Por eso, hay que ser muy cuidadosos con ellos porque pueden ofenderse rápidamente.

El Signo Zodiacal que es sensible ante las críticas.

Características del signo Piscis

Piscis es un signo que está conformado por aquellas personas que nacieron entre el 20 de febrero y el 20 de marzo. Es un signo de Agua y es el último de todo el zodiaco, convirtiéndose en el más complejo y rico de todos.

Como mencionamos antes, las personas de Piscis son extremadamente sensibles ante el sufrimiento ajeno y es por eso que siempre están predispuestos a ayudar y a resolver cualquier tipo de inconveniente.

Asimismo, son personas que no buscan cambiar lo que sienten que está mal en ellos mismos; si no que, si a otra persona no le gusta como ellos son, directamente prefieren distanciarse de eso y tomar otro camino. Por lo general, viven de una manera más emocional que racional y siempre se manejan por el instinto y la intuición más que por la lógica en sí.