Astrología del zodiaco: chances de tener una pareja abierta, según tu signo.

Por otro lado, hay ciertos sujetos que eligen establecer relaciones de forma abierta, buscando así tener un vínculo más libre. En contraste, hay quienes no se sienten a gusto con la posibilidad de que su pareja mantenga relaciones con otras personas y prefieren una relación más monógama y exclusiva.

La decisión entre una relación abierta o cerrada suele depender de las preferencias individuales, valores y acuerdos mutuos entre las personas involucradas. La clave radica en una comunicación abierta y sincera para establecer claramente los términos y expectativas en la relación.

Qué chance de tener una pareja abierta tiene cada Signo Zodiacal

Aries

Las personas nacidas bajo este signo se exhiben con una mentalidad muy abierta. Si su pareja sugiere la posibilidad de incluir a otra persona en la relación, es probable que Aries esté dispuesto a considerarlo. Aunque este signo no suele tener prejuicios, en la práctica la situación puede variar, ya que Aries tiende a ser territorial y protector de sus espacios y relaciones.

Tauro

Este signo difícilmente considere la opción de una relación abierta, ya que busca seguridad y evita pensar en su pareja con alguien más. Solo optaría por esta elección como último recurso, cuando la rutina ya ha afectado la relación. La necesidad de seguridad prevalece en la mentalidad de este signo.

Géminis

Los individuos bajo este singo disfrutan desafiando su curiosidad y vive la vida de manera única. Prefiere una pareja libre, pero gestionar varias a la vez sería un desafío, ya que valora su tiempo en soledad.

Cáncer

Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer generalmente no sienten atracción por la idea de tener una pareja abierta. Tienen fuertes creencias en la lealtad y la monogamia. Es probable que se sientan ofendidas ante la propuesta de una relación abierta y podrían tomar la decisión de poner fin a la relación.

Leo

Aunque a Leo le gusta desafiar las convenciones y su elemento es el fuego, no se siente cómodo con la idea de tener una pareja abierta. Este signo tiende a ser territorial cuando está enamorado y prefiere la exclusividad en sus relaciones.

Numerología signos Freepik

Virgo

Las personas nacidas bajo el signo de Virgo tienden a evitar las relaciones abiertas debido a que expresan su amor de manera discreta pero intensa. No les gusta correr riesgos y la idea de que su pareja esté con otras personas les resulta incómoda. La fidelidad y la seguridad emocional son importantes para ellos en una relación.

Libra

Cuando Libra está enamorado, resulta impensable para él considerar la idea de incluir a otra persona en la relación. Su concepción del amor carece de límites, pero la idea de una relación abierta no le resulta cómoda. Libra tiende a buscar la exclusividad y la profundidad emocional en sus relaciones.

Escorpio

Para aquellos nacidos bajo el signo de Escorpio, la posibilidad de tener una relación abierta no está en consideración. Los rasgos característicos de los escorpianos, como los celos y su naturaleza posesiva, les impiden pensar en la idea de que su pareja esté con alguien más. La exclusividad y la intensidad emocional son fundamentales para los escorpianos en sus relaciones.

Sagitario

Este signo es uno de los pocos que no se intimida ante la idea de mantener una relación abierta. Valora la libertad y no disfruta tener que justificar sus decisiones. No obstante, es posible que esta perspectiva cambie cuando está enamorado. La conexión emocional podría influir en sus preferencias y enfoques en las relaciones.

horoscopo zodiaco Pixabay

Capricornio

Las personas nacidas bajo el signo de Capricornio encuentran difícil aceptar la idea de involucrar a otra persona en su relación. Consideran que este tipo de vínculos carecen de compromiso y responsabilidad. Sus valores están arraigados en la familia y en el concepto tradicional del amor, lo que hace que las relaciones abiertas no sean una opción cómoda para ellos.

Acuario

A Acuario no le desagradaría tener una relación abierta, siempre y cuando las reglas estén establecidas claramente. Este signo se centra en disfrutar al máximo de la vida y posee una gran inteligencia emocional que le permite aceptar la idea de una pareja abierta. La clave para Acuario está en la transparencia y el entendimiento mutuo de las expectativas y límites en la relación.

Piscis

Aunque Piscis es conocido por ser un signo muy enamoradizo, profundo y ocasionalmente celoso, en algunos casos no le molestaría tener una relación abierta, siempre y cuando sea para mejorar el vínculo. Piscis podría considerar esta opción si percibe que puede fortalecer la conexión emocional y la calidad de la relación.