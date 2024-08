Astrología del Zodiaco: así afecta Mercurio Retrógrado a cada signo hasta el 28 de agosto

La astróloga Patricia Castignani advierte que este no es un momento recomendable para tomar decisiones cruciales, ya que los "asuntos del pasado no resueltos tienden a resurgir". Por lo tanto, muchas personas eligen por postergar trámites importantes con el fin de evitar posibles complicaciones.

Sin embargo, el impacto de Mercurio Retrógrado no será el mismo para todos los signos del horóscopo occidental. Cada uno deberá enfrentar desafíos y oportunidades particulares durante esta etapa, lo que requerirá de diferentes estrategias y enfoques.

Horoscopo problemas.jpg El signo que en los próximos días atravesará problemas. Freepik

Cómo afecta Mercurio Retrógrado a los Signos Zodiacales

Géminis

Durante este período, los geminianos enfrentarán un tiempo de introspección. Esto se debe a la retrogradación de su planeta regente, lo que podría generarles inseguridad e inquietud mental. Será un buen momento para que distinguir entre la confusión y la falta de confianza en sí mismos.

Piscis

piscis Freepik

Los representantes de Piscis emprenderán el camino hacia la realización de sus sueños. En el medio tendrán que lidiar con desafíos relacionados con la madurez y la responsabilidad. Durante este tiempo es muy importante que puedan mantener los pies sobre la tierra y reflexionar cuidadosamente antes de tomar acciones.

Cáncer

Aunque puedan enfrentarse a la energía perfeccionista de Virgo y la que tendrá Leo mientras el sol se encuentre en su constelación, este será un buen momento para que los cancerianos superen su timidez y salgan de su zona de confort habitual.

Sagitario

Las personas de Sagitario sufrirán interrupciones. Estas impactarán tanto en sus proyectos como en sus viajes. Por ese motivo, deberán reestructurar sus planes para evitar frustraciones.

Aries

horoscopo aries Freepik

El inicio de esta etapa no será sencillo para los arianos. Caracterizados por ser las personas con más actitud impulsiva, podría llevar esta cualidad a que tengan malentendidos, especialmente en el ámbito afectivo. Se les aconseja postergar conversaciones importantes.

Escorpio

Gracias a un proceso de introspección durante este período de Mercurio Retrógrado, las personas de este signo encontrarán mayor claridad y consuelo. Esto permitirá que se mantengan alejadas de posibles conflictos externos.

Tauro

tauro Freepik

Los taurinos sentirán una gran presión en el ámbito laboral y se volverán más críticos y meticulosos. Es recomendable que en este mes eviten opinar si no tienen que hacerlo y que no se involucren en disputas no deseadas.

Libra

Los representantes de Libra sentirán una mayor tensión debido a la intensidad energética de Mercurio Retrógrado. Se les aconseja no tomar decisiones que puedan llegar a tener un tono definitivo, como así también evitar realizar cambios drásticos en este momento.

Leo

Cuando Mercurio Retrógrado se encuentre en Leo hacia el final de este período, los nacidos bajo este signo deberán tener cautela con lo que dicen, revelan y evitar conversaciones que puedan derivar en traiciones o revelación de secretos.

Virgo

Se aproxima una etapa complicada para quienes sean de Virgo. Esto se debe a que existe la posibilidad de que sus planes se puedan llegar a cancelar debido a contratiempos. Es muy importante que puedan practicar la paciencia ante los errores y aprender a manejar su tendencia al control.

Capricornio

Los capricornianos evaluarán sus logros y metas durante Mercurio Retrógrado. Mantener una actitud positiva será importante para que no se desanimen.

Acuario

Los acuarianos podrían sentirse opacados en comparación con los leoninos, quienes acapararán la atención. Mientras dure este período, se les recomienda evitar riesgos innecesarios y cambios drásticos.