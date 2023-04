Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco menos sensibles.

Esta es una capacidad que sirve para poder percibir sensaciones a través de los sentidos y se utiliza para ponerse en el lugar del otro cuando lo necesita. Por eso, los expertos en el horóscopo identificaron quienes no poseen esta cualidad.

Embed

Los Signos Zodiacales menos sensibles

Acuario

Estas personas, en comparación con otras, son consideradas como poco sensibles. Esto es porque no cuentan con mucha empatía con los de su entorno y no saben bien como ponerse en el lugar de alguien que no está bien o que necesita ayuda.

No se destacan demasiado por expresar sus emociones y toma el camino de escapar cuando debe involucrarse en asuntos importantes. Por todos estos rasgos es que es considerado como el más insensible de todo el horóscopo.

Aries

Siguiendo en el listado de personas menos sensibles, aparecen los que integran el signo de Aries. Es que, según señalan los expertos en astrología, se caracterizan por no preocuparse demasiado por los demás y no pone atención en los sentimientos que puede provocarle en el otro. Son individuos que no manejan bien sus impulsos y, cuando quieren expresar algo, lo hace sin temor alguno.

Sagitario

Luego, ubicamos a los sagitarianos. Este es un signo de fuego que, al igual que los anteriores, no tienen en cuenta lo que pueden generar en otra persona a la hora de expresar sus sentimientos. La razón por la cual sucede esto es porque no reflexionan ante las acciones que realizan y esto los convierte en poco sensibles.

Leo

Por último, encontramos a las personas que integran el signo de Leo. En lo que se diferencia con los tres primeros es que, detrás de esa capa dura de soberbia, aparece un individuo sensible. Su problema es que no quiere mostrarlo y hasta realizan lo imposible para poder ocultarlo. En este proceso pueden herir a los demás, incluso a su entorno más cercano, y debido a esto los expertos los consideran como los menos sensibles.