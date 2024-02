De esta manera, consiguen mucha atracción por parte de ellas, ya que muestran interés genuino en lo que el otro necesita y también se enfoca en los gustos. Sin dudas son personas que vale la pena tener cerca.

En este informe, el horóscopo chino detalló al signo más comprometido y apasionado de la astrología occidental. Esta práctica asigna diferentes características de la personalidad de las personas según la posición de los astros al momento de su nacimiento.

Horóscopo Chino Estos signos conservadores son pilares de confianza y solidez en el zodiaco chino. Freepik

El signo del horóscopo chino más apasionado y comprometido

La astrología china detalló a las personas nacidas bajo el signo del Tigre como las más comprometidas y apasionadas a sus parejas por su entrega por completo para cuidar y amar al otro como se merece. Aunque esto sólo lo realiza si la persona con la que está le demuestra que vale la pena.

Si el amor se desvanece o siente que la relación no es satisfactoria, el Tigre no duda en dar un paso atrás y dejar la relación, ya que no le gusta perder el tiempo en situaciones que no lo hacen feliz.

Tigre Dentro de la astrología oriental, este signo abarca a aquellos nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. Freepik

Otra característica distintiva del Tigre es su habilidad para hacer todo con gracia y elegancia. Saber comportarse y estar frente a los demás es su especialidad, lo que le otorga un encanto y una presencia distintiva en cualquier situación.

Por otro lado, en la cultura china, el Tigre es el rey de todos los animales. De hecho, se cree que trae tan buena suerte, que a los niños se les ponen zapatos y sombreros con tigres, para que crezcan sanos y fuerte.