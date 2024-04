Astrología China: el color de esmalte para uñas que traerá suerte a cada signo

Para el horóscopo oriental, el ciclo de la naturaleza y el comportamiento de los astros influyen en nuestras vidas. Pero no es lo único.

Uñas Pintadas Horóscopo El color del esmalte, un aliado para la suerte. Pixabay

Qué color de esmalte para uñas otorga suerte a cada signo de la Astrología Oriental

Rata

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Amarillo pastel. La mujer nacida bajo el signo de rata es extrovertida, carismática, sin problemas para relacionarse. Siempre dispuesta a escuchar y con enorme sensibilidad. Para las buenas vibras: amarillo pastel, el mejor.

Búfalo

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Nude. Las mujeres nacidas en año del búfalo prefieren pasar desapercibidas, o sea, la discreción es lo que va con ellas. Tienen éxito, seguramente a partir de su disciplina y constancia. Para la suerte: las uñas color piel.

Tigre

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Negro. Tigre es el signo de la aventura. Adrenalina parece una premisa. Claro que a veces las cosas pueden dejarles gusto a poco. De afuera, las felinas tal vez se sientan incomprendidas. Para ellas, las uñas negras.

Conejo

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Azul. Bienintencionadas siempre, las conejas son conquistadoras natas. Eso sí, esperan reciprocidad. Son mediadoras, por ello entre sus virtudes se destacan calma y amabilidad. Las uñas que van: azules.

Dragón

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Dorado. Independientes, sobre todo en el tema económico. Así son las dragonas. Sentirse libre y con el poder es una necesidad para ellas. Y les gustan los desafíos que les permiten descubrirse. Así: las uñas, doradas.

Serpiente

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Verde oscuro. Las mujeres de serpiente son intuitivas, una característica que saben usar muy a su favor. Son de analizar, pero se entregan al amor. Selectivas, raras, aunque a gusto de estar bien rodeadas. Para ellas: uñas verde oscuro.

Esmalte de uñas Los esmaltes de uña, mucho más que una elección estética. Pixabay

Caballo

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Verde menta. A las equinas no les gustan los mandatos dados; el seguir lineamientos no va con ellas. Pero, requieren explicaciones. No obstante, nobleza y docilidad son características de ellas. Para el equilibro: uñas verde menta.

Cabra

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Terracota. No importa el tiempo ni el dinero: cuando algo les interesa, dan pelea hasta lo último. Y saben que suelen contar con la suerte de su lado; es una aliada para las cabras. Pero por si acaso, el terracota ayuda.

Mono

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Ice nails. Las monas son resilientes: se adaptan con rapidez a los cambios. Pero también se las caracteriza por la alegría, y así se vuelven populares. Para ellas, uñas con colores, imágenes y movimiento son las que van.

Gallo

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Coral. Las mujeres de gallo van con la verdad, y a veces se ganan problemas. Sin embargo, son así, y no le temen a eso. Apegadas a los suyos, detallistas, perfeccionistas, para ellas, uña color coral.

Perro

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Acabados metálicos. Las caninas son mujeres con prudencia, lealtad, pero también se caracterizan por su carácter, y por ello son personas que generan confianza. Ante todo, de ellas se espera honestidad. Y las uñas dan prueba de ello.

Chancho

1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Rosa chicle. Las mujeres nacidas bajo el signo de chancho son irresistiblemente encantadoras. Buen humor es la característica de ellas, aunque no para todo el mundo, claro. Y ese rosa en las uñas, van con ellas.