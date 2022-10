WhatsApp: tres trucos claves que tenés que saber

Entre la gran cantidad de opciones se encuentran algunos trucos ocultos que no todos los usuarios de la app de mensajería de Meta conocen y que pueden ayudarte a sacarle provecho a WhatsApp.

En este caso, te contamos tres trucos claves de la app de mensajería y cómo activarlos en tu teléfono celular, ya sea con sistema operativo Andorid o iOS.

WhatsApp web: cómo abrir tus conversaciones en la computadora

Para instalar WhatsApp de Escritorio en una computadora será necesario descargar la app desde Microsoft Store, Apple Store o el sitio web de WhatsApp.

Esta modalidad solo funciona en PC con Sistemas Operativo Windows 8.1 o versiones posteriores, o macOS 10.11 o versiones posteriores.

WhatsApp web

A continuación, el paso a paso para descargarla:

Ingresar desde el navegador a https://www.whatsapp.com/download/

Descargar el archivo .exe o .dmg.

Abrir el archivo y seguir las instrucciones que indican

Ahorrar datos móviles de tu teléfono

Cuando WhatsApp creó la función para ahorrar datos móviles de las llamadas y las videollamadas pensó en que esta sea sencilla de aplicar.

De esta manera, para activar esta opción útil, los usuarios deberán seguir el siguiente paso a paso:

Entrar a la aplicación oficial de WhatsApp

Dirigirse a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla. Esto desplegará un menú

Tocar “Ajustes”

Pulsar sobre el botón “Almacenamiento y datos”

Verás un apartado que dice “Usar menos datos para las llamadas”

Una vez que lo selecciones, gastarás menos datos móviles en ellas

Con este procedimiento lograrás que tu pack de megas no se consuma tan rápido como antes. Otro consejo para que esto no vuelva a suceder es llamar a un contacto a través de la comunicación tradicional.

WhatsApp

Arrobar contactos en los chats de WhatsApp

El símbolo “@” que está al lado de los chats de WhatsApp es un aviso que da la aplicación a los usuarios cuando son mencionados o citados dentro de un grupo.

La función del “@” es para que uno o varios miembros de un chat grupal vean un mensaje en particular. De esta manera, si se desarrolló una conversación extensa mientras no abrimos la app, no nos perderemos de lo que nos quieren hacer notar.