Whatsapp se actualiza y ayuda a los usuarios: podrás mandar mensajes a otras aplicaciones

Cómo serán los chats a terceros de Whatsapp

-mano-asunto-telefono-movil-WhatsApp Existe un truco para los que se preguntan cómo ver un mensaje eliminado en WhatsApp. Freepik

La función de chats multiplataforma permitirá que los usuarios de otras aplicaciones de mensajería puedan comunicarse con personas en WhatsApp, incluso si estas últimas no tienen una cuenta en la app.

Es importante señalar que los usuarios de la aplicación de Meta podrán elegir no participar en esta función si lo desean.

Aunque por el momento, la ventana que contiene esta opción está vacía y aún no es funcional ni accesible para los usuarios que participan en la versión beta, se espera que a partir de marzo de 2024 sea posible recibir y responder mensajes de otras aplicaciones como Telegram y Signal a través de esta función.

WhatsApp busca cumplir con normativa europea

La reciente actualización se ajusta a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que establece reglas estrictas para las grandes empresas tecnológicas, incluyendo las de mensajería, que deben permitir a los usuarios comunicarse entre diferentes aplicaciones.

El objetivo es que cualquier persona pueda enviar mensajes a través de WhatsApp desde otras aplicaciones de mensajería, sin importar cuál utilicen.

WhatsApp tiene un plazo de 6 meses para cumplir con esta nueva normativa y ofrecer esta interoperabilidad. Aún no está claro si esta característica se extenderá a países fuera de la Unión Europea en el futuro.

Cómo es la nueva forma de separar chats personales de grupos en Whatsapp

-WhatsApp Ante el aumento de las estafas en Whatsapp es importante saber cómo reconocerlas y proteger los chats.

La próxima actualización de WhatsApp permitirá a los usuarios organizar sus conversaciones de manera más eficiente. Los filtros se introducirán automáticamente en la parte superior de la pantalla de chats activos, ofreciendo cuatro opciones: Todos, No leídos, Contactos y Grupos.

Esto facilitará que los usuarios encuentren rápidamente las conversaciones que prefieran, ya sea por afinidad o urgencia.

Esta función se activará de forma predeterminada al abrir WhatsApp, con el filtro "Todos" que mostrará todas las conversaciones acumuladas a lo largo del tiempo.

Las conversaciones no leídas se agruparán en "No leídos". Los filtros "Contactos" y "Grupos" separarán las conversaciones individuales y grupales, ya sean leídas, no leídas o pendientes de respuesta.

Es importante destacar que la aplicación de estos filtros también afectará a las conversaciones fijadas en la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, si se destaca un chat y luego se aplica el filtro "No leídos", ese chat se ocultará temporalmente hasta que se desactive el filtro.