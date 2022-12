WhatsApp: qué significa el círculo verde en la foto de perfil

Te contamos todos los detalles para que sepas cómo funciona esta función.

WhatsApp: qué significa el círculo verde alrededor de la foto de perfil

En primer lugar debemos aclarar que tanto en teléfonos celulares con sistema operativo Android e iOS está disponible esta actualización, aunque se diferencian una de otra. En el caso de iPhone, el color del círculo es azul, mientras que en smartphones con Android, es verde.

Al igual que el azul en iOS, el círculo verde alrededor de la foto de perfil de WhatsApp indica que dicho contacto subió un estado. Este círculo de color funciona como un signo llamativo para que los usuarios curiosos presionen la foto del contacto y automáticamente se despliegue el estado que compartieron.

Si el círculo y su contorno se mantiene dividido en varios segmentos, esto indica que el usuario subió más de un estado que no has visto. Por último, un tercer color, el círculo gris, indica que ya has visto el estado de ese contacto.

Círculo verde WhatsApp

Círculo celeste en la foto de perfil de WhatsApp: qué significa