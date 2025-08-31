¿Adiós a Google Maps? Esta es la app que busca sacarla del mercado Esta aplicación busca diferenciarse con navegación offline y máxima privacidad. Con funciones extra para conductores, quiere disputar el liderazgo. Por







Sus características la ubican como un competidor directo capaz de atraer a quienes buscan algo más que lo que ofrece la aplicación de Google. FREEPIK

El liderazgo de Google Maps en el terreno de la navegación parece enfrentar un nuevo desafío con la llegada de una alternativa que se está haciendo un lugar gracias a grandes innovaciones. Se trata de Magic Earth, una aplicación disponible tanto para iOS como para Android que busca posicionarse como la nueva referencia entre las apps de movilidad.

Durante años, Google Maps no solo fue la herramienta más utilizada para planificar recorridos, sino que también se convirtió en parte de la rutina digital cotidiana. Desde calcular distancias hasta sugerir rutas rápidas y mostrar el tráfico en tiempo real, la plataforma de Google domina ampliamente el mercado. Pese a eso, los usuarios comienzan a mostrar interés en propuestas distintas que aporten nuevas funciones y, sobre todo, mayor privacidad.

En este contexto aparece Magic Earth, una app que se propone mezclar navegación precisa, herramientas útiles para la conducción y un enfoque claro en la protección de los datos personales. Sus características la ubican como un competidor directo capaz de atraer a quienes buscan algo más que lo que ofrece la aplicación de Google.

Magic Earth Magic Earth Así es Magic Earth, la app que quiere destronar a Google Maps Entre sus puntos más destacados, Magic Earth incorpora un velocímetro integrado que funciona incluso cuando no se define un destino. Esta herramienta, disponible mediante una suscripción anual, se convierte en una ventaja para quienes manejan en zonas con radares o simplemente desean un control más exacto de la velocidad en tiempo real.

La aplicación también suma funciones diseñadas para optimizar la experiencia de manejo: guía de carriles, reconocimiento de señales de tránsito, alertas por accidentes o embotellamientos y la opción de programar recorridos con múltiples paradas. Uno de sus diferenciales más valorados es la capacidad de operar de manera completamente offline, manteniendo activos tanto el navegador como el velocímetro sin necesidad de cobertura móvil.