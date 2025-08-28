28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Los 4 elementos de la casa que afectan la señal del Wi-Fi

Varios objetos cotidianos pueden debilitar la conexión. Alejar el router de ellos mejora la velocidad y la estabilidad.

Por
Lo ideal es ubicar el router en un punto elevado y central del hogar.

Lo ideal es ubicar el router en un punto elevado y central del hogar.

Cuando la conexión se vuelve lenta o inestable, lo primero que se suele hacer es reiniciar el router. Sin embargo, no siempre la causa del problema está en el dispositivo: muchos objetos dentro del hogar pueden generar interferencias que reducen la potencia de la red inalámbrica de Wi-Fi

Los rayos son peligrosos para este electrodoméstico.
Te puede interesar:

El electrodoméstico con más riesgo en una tormenta eléctrica: lo tenés que desenchufar

El lugar donde se coloca el router es tan importante como el equipo mismo. Determinados materiales y electrodomésticos que parecen inofensivos pueden dispersar, bloquear o distorsionar las ondas, provocando cortes y pérdida de velocidad.

Identificar cuáles son esos elementos es muy importante para mejorar la experiencia digital. Con simples ajustes en la ubicación del dispositivo o retirando lo que lo rodea, la señal de Wi-Fi puede recuperar estabilidad y alcanzar un rendimiento óptimo en toda la casa.

Wi fi router
El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi

El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi

Los elementos que perjudican a la señal de internet de Wi-Fi

Uno de los objetos que más afecta el rendimiento son los espejos grandes. Al reflejar las ondas, generan áreas muertas donde la conexión pierde fuerza. También los microondas suelen ser responsables de la interferencia, ya que operan en la misma frecuencia de 2,4 GHz que el Wi-Fi.

Los teléfonos inalámbricos forman parte de la lista porque trabajan con ondas de radio similares, lo que ocasiona que compitan en el mismo espectro y disminuyan la calidad de la conexión. A esto se suman los acuarios y recipientes con agua, capaces de bloquear parte de la señal y reducir notablemente la velocidad de navegación.

Signal-What-is-a-Router-and-What-Does-it-Do-Hero.jpg

Para mejorar la cobertura, lo ideal es ubicar el router en un punto elevado y central del hogar, lejos de espejos, electrodomésticos y aparatos inalámbricos. En casas con paredes gruesas, la incorporación de repetidores o sistemas mesh ayuda a ampliar la señal. En muchos casos, un simple cambio de lugar del dispositivo es suficiente para lograr un internet más rápido y estable.

Noticias relacionadas

Spotify ya no sólo será una plataforma para escuchar música: ahora sus usuarios podrán comunicarse entre sí.

¿Mensajes directos? La nueva función de Spotify que sorprende a todos

Es un peligro: este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar en invierno para evitar incendios

Este electrodoméstico puede tener graves consecuencias si presenta un problema.

El electrodoméstico que no hay que tener enchufado todo el día para evitar incendios: nadie lo hace

Con ayuda del celular, es más facil detectar billetes que sean falsos.

Así es el truco para identificar un billete falso con la cámara del celular

Hoy la industria de los videojuegos está concentrada en seis grandes empresas.

La otra cara de los videojuegos: política, colonialismo y comunidades reales

Desde septiembre de 2025, WhatsApp funcionará con limitaciones en dispositivos antiguos de distintas marcas.

Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la app desde septiembre 2025

Rating Cero

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

últimas noticias

play
Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Hace 18 minutos
Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 26 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 33 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 1 hora
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora