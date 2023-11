Por qué se me cierra Instagram cada vez que la abro: soluciones prácticas.

Instagram se renueva todo el tiempo para mejorar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, muestra seguido que no es perfecta, y varias personas que utilizan la red social de Meta suelen reportar ciertas fallas, como un abrupto cierre al abrir la app.

A menudo, los usuarios se enfrentan a situaciones en las que la aplicación no funciona correctamente, ya sea que no cargue el feed, las historias no aparezcan o la funcionalidad general se vea afectada. Por eso, es crucial determinar si la app está experimentando una interrupción general o si el error está vinculado a cuestiones individuales.