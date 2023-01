Por qué Elon Musk no compró Twitter: los motivos

A días de conseguir la financiación, la operación con Twitter se congela. La excusa principal fue la cantidad de cuentas faltas y bots. Según los informes de Twitter, se trataba de un 5% de sus cuentas, pero las estimaciones de Musk eran de un 20%, razón suficiente para no comprar la plataforma.

Los motivos de Elon Musk para no comprar Twitter

¿Cuáles podrían ser las razones posibles por las que Elon Musk se echó atrás? No haber conseguido los fondos suficientes, la principal. La segunda posibilidad es que, desde el momento en que Elon se hizo accionista mayoritario a la fecha, el contexto recesivo mundial hizo que las acciones de Twitter bajen un 50%, y entonces pagar u$s44.000 millones ya no era tan conveniente. Y como tercera posibilidad, tal vez la que tiene más sentido, es que probablemente Elon Musk había ofertado ya sabiendo que no iba a comprarla. ¿Por qué? Porque había títulos de Tesla que estaban a punto de caducar cercano al momento al que hace la oferta a Twitter.