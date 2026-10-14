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Se filtró un video de Darío Giordano antes de que su hijo Valentín diera su duro testimonio

Nuevas imágenes lo muestran al empresario en un momento particular con su esposa antes de la polémica.

Nuevo material compromete al empresario tras los dichos de su hijo.

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La polémica que involucra al viudo de Romina Yan, Darío Giordano, y su hijo Valentín Yankelevich sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video del empresario en pleno baile con su esposa, Miren Algañarás, durante una reunión con amigos, horas antes de que se conociera el desgarrador relato del joven.

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Las imágenes circularon el sábado por la noche en las redes sociales, antes de que se publicara la entrevista de Valentín Yankelevich con la periodista Tatiana Schapiro, en la que denunció haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padre durante su infancia.

En La Mañana con Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez reveló qué ocurrió con la grabación: “Cuando sale la nota el domingo por la mañana, el video fue eliminado automáticamente”, aseguró sobre el material que generó repercusión.

Según explicó Méndez, las imágenes habían sido registradas por una amiga cercana de Miren Algañarás. “Tanto ella como su amiga borraron el video y todos cerraron sus redes por el hate que recibieron”, detalló el periodista.

Por su parte, Moria Casán cuestionó la situación con una frase contundente: “Ellos están viviendo en su realidad paralela”. La controversia se produjo mientras Giordano rechazaba las acusaciones y sostenía que había sido sobreseído judicialmente en 2018.

Darío y Romina, recién casados. Al lado, Valentín Yan.

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Reapareció Valentín Yankelevich tras su duro testimonio

Después de denunciar públicamente los presuntos episodios de violencia que sufrió durante su infancia, Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, reapareció en Instagram con una fotografía junto a su hermano Franco Yan y su abuelo Gustavo Yankelevich.

“Siempre juntos”, escribió el joven piloto de 23 años, acompañado por un corazón blanco y el símbolo del infinito. La imagen, tomada en el Teatro Colón, recibió numerosos mensajes de cariño y apoyo tras sus declaraciones.

En su entrevista con Infobae, Valentín aseguró que sufrió violencia entre los 9 y los 12 años y describió aquellos momentos con palabras estremecedoras: “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”.

Frente a esas acusaciones, Darío Giordano difundió un comunicado en el que negó los hechos: “Esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y, por lo tanto, nunca fueron comprobados”. También afirmó que la causa judicial terminó con su sobreseimiento en 2018.

Sin embargo, Gustavo Yankelevich cuestionó esa interpretación y sostuvo: “Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”. En ese contexto, la publicación de Valentín fue interpretada como una demostración pública de unión familiar.

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