Esta aplicación no solo permite mantener amistades a pesar de la distancia, sino que también desempeña un papel en el fin de relaciones a través de una función en particular: el bloqueo de otras cuentas.

Aunque contribuye positivamente a la continuidad de amistades a larga distancia, también es el escenario de situaciones menos positivas, especialmente cuando se trata de la función de bloqueo. Esta herramienta, aparentemente simple, puede tener un impacto significativo en las relaciones personales al cortar la comunicación y el acceso entre usuarios de la red social de Meta.

El bloqueo en Instagram se convierte, así, en una doble cara de la moneda: una herramienta que fomenta la conexión y la cercanía entre amigos, pero que también puede desencadenar la ruptura de relaciones al limitar la interacción y la visibilidad mutua en la plataforma.

Cuáles son los 5 trucos para saber si alguien te bloqueó en Instagram

El bloqueo es una herramienta empleada para interrumpir la interacción con cuentas específicas, se caracteriza por no notificar al usuario bloqueado, generando en ocasiones incertidumbre.

La ausencia de notificaciones al ser bloqueado puede provocar inseguridades, ya que la persona bloqueada no recibe alertas sobre esta acción. Ser bloqueado sin previo aviso puede resultar desagradable para cualquier usuario.

Para abordar esta situación y determinar si una cuenta ha bloqueado a otra, existen diversos métodos de verificación disponibles. Estos métodos permiten a los usuarios obtener claridad sobre sus interacciones y relaciones en la plataforma:

Buscar directamente el nombre de la cuenta

La forma más directa es abrir la sección de búsqueda de Instagram y buscar el perfil de quién crees que te bloqueó. Si el nombre no aparece, puede indicar un bloqueo, aunque también podría ser que la cuenta haya sido eliminada o que tal usuario cambió de nombre de perfil.

Buscar en los mensajes directos

Una manera más segura de confirmar si alguien bloqueó a un usuario es a través de los mensajes directos. Si al buscar la cuenta en mensajes directos aparece como "Usuario de Instagram" y no muestra seguidores ni publicaciones, es una señal clara de que está bloqueado.

Buscar antiguos likes y comentarios

Particularmente en relaciones cercanas, es factible recordar momentos de interacción, como cuando se recibe un "Me Gusta" o un comentario en un reel significativo. Si al buscar esas interacciones pasadas en las publicaciones no las encuentras, podría ser una indicación de bloqueo o incluso de la eliminación del perfil.





Intentar con el enlace directo

Si se posee la URL del perfil, es esperado que puedas acceder ingresando a instagram.com/[Nombre de la cuenta]. En caso de no conocerla, se puede solicitar a un amigo que envíe el enlace para acceder al perfil.

En ambas situaciones, al hacer clic en el enlace, el navegador debería mostrar el perfil correspondiente. No obstante, si se encuentran con el mensaje "Lo sentimos, esta página no está disponible. El enlace que seguiste puede estar roto, o la página fue eliminada", es una señal clara de que fue bloqueado.

Intentar buscarlo, ahora sin haber iniciado sesión

Acceder a la Ventana de Incógnito en el navegador favorito y pegar la URL del perfil que se está buscando. Suponiendo que no haya iniciado sesión para visualizarlo, el navegador debería mostrar el perfil, ya sea abierto o cerrado, con opciones para seguir y ver algunos datos de la cuenta, como el nombre y la foto de perfil.

Si persiste el mensaje de que la página no está disponible, es momento de considerar la posibilidad de que no hayan bloqueado y que el perfil ya no exista. En definitiva, esta guía busca confirmar la sospecha de si se bloqueó o no un usuario. Si se descubre que alguien optó por no interactuar en Instagram, es posible que no haya mucho que se pueda hacer para resolverlo.